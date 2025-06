Ko srce v enem telesu umolkne in znova zaživi v drugem

V nadaljevanju preberite:

Za srce pravijo, da je zvesti in nevidni delavec našega telesa, a hkrati tako pomemben, da brez njega nič ne deluje. Čeprav majhno, ima ogromno moč in odpornost. Toda včasih se tudi njemu zalomi. Kot se je zgodilo pri malčku Valentinu. Zaradi redke genetske bolezni srčne mišice je srce dojenčka iznenada odpovedalo. Presaditev je bila neizogibna in ekipi slovenskih strokovnjakov je najprej uspelo vstaviti otroku umetno srce, nato pa so po neverjetnem naključju po enem tednu prejeli donorsko srce in uspešno presadili tudi to ... Mali Valentin je tako postal najmlajši prejemnik srca v slovenski zgodovini.