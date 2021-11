Ko zagori adventni venček #video

Pisani kraguljčki, več metrov dolga osvetljava, venčki in bogato okrašena jelka. To je bistvo prazničnega okraševanje in tisto, kar pričara pravo čarobno vzdušje. In čeprav vaš dom izžareva točno takšno razpoloženje in ste vse načrtovali do najmanjšega detajla, premislite še enkrat: ste upoštevali tudi varnostno komponento?

Kaj gre lahko narobe pri okraševanju

Seveda je največja skrb pri okraševanju izbor sloga in barvnih kombinacij. Večno vprašanje pa se vedno vrti tudi okrog dileme – umetna ali naravna jelka? Ali veste, da je ta dilema lahko povezana tudi s požarno varnostjo?

Praznično okrasje je namreč lahko precej podvrženo požarom, in to je prvi presenetljiv podatek: naravno drevo ali venček iz naravnega vejevja se bosta vnela in izgorevala hitreje kot plastični. Nevarno je seveda tudi umetno rastlinje iz gorljive plastike, ki med gorenjem kaplja in tvori veliko dima. Da bi že takoj na tej stopnji izbire poskrbeli za večjo požarno varnost, lahko izberete umetno jelko, ki ima v svoji sestavi tudi t. i. zaviralce ognja.

Največ požarov doma prav decembra Če upoštevamo podatke Zavarovalnice Triglav, da je prav praznični december v primerjavi z drugimi meseci v letu požarno bistveno nevarnejši, potem naj bo to povod, da preverite, ali je vaše čudovito okrasje tudi požarno varno. V letih 2019 in 2020 je bilo namreč decembra skupno število škod višje, kot je bilo mesečno povprečje leta. V letu 2019 je bilo višje za 32 %, v letu 2020 pa za 13 %.

Oosvetlitev je statistično najpogostejši vir vžiga novoletne jelke. FOTO: Depositphotos

Da bi se sploh izognili najhujšemu, naj vas pri okraševanju vodi še nekaj nasvetov. Najprej bodite pozorni prvi nakupu osvetlitve, ki je statistično celo najpogostejši vir vžiga novoletne jelke.

Požar na jelkah pogosto nastane zaradi električnega vodnika, ki povezuje novoletne lučke. Še posebej nevarni so nizkocenovni izdelki s tankimi električnimi vodniki, ki se pregrejejo, če so lučke dalj časa vključene. Zaradi velikosti plamena in hitrega požarnega preskoka na okoliške predmete so požari na novoletnih jelkah izjemno nevarni.

Zagorijo lahko vsi okraski, ki so v bližini vira vžiga, najbolj pa tisti iz naravnih materialov, na primer suhega rastlinja, vejevja, storžev, papirja in vate.

Zgodba iz resničnega življenja: goreči venček

Svečke na adventnih venčkih so stalnica v naši tradiciji in vsako adventno nedeljo pričarajo tisto pravo veselje in pričakovanje. Vendar nesreča nikoli ne počiva in zelo hitro lahko pride tudi do požara, ki se lahko razširi po prostoru ali, če ne ukrepate pravočasno, tudi po vsej hiši.

Preverite v videu Zavarovalnice Triglav, zakaj adventni venček zagori in kako boste najbolj učinkovito preprečili tak požar:

Ne dovolite, da bi nesreča pokvarila vaše praznično razpoloženje. S pravilnim ravnanjem lahko namreč preprečite najhujše. Pomembno je že, kako in kam v stanovanje postavite adventni venček s svečami in smrečico z lučkami:

najmanj en meter od peči, štedilnikov, luči, električnih radiatorjev, okenskih zaves in drugih gorljivih snovi, na primer omar;

nikoli ob edini izhod iz prostora ali tako, da se venček ali smrečica lahko prevrneta; to je še posebej pomembno, če imate doma hišne ljubljenčke ali majhne otroke;

adventni venčki naj bodo na negorljivi podlagi, namesto svečk je varneje, če uporabljate lučke na baterije;

če uporabljate svečke, jih redno menjavajte, preden pogorijo do konca;

svečke naj bodo v negorljivih podstavkih (na primer steklenih), ki naj bodo tako visoki, da plamen ne more zajeti zelenja ali okrasja v bližini. Priporočljivo je tudi, da venček iz naravnega materiala pred prižiganjem sveč zmočite z vodno prho;

svečke ali lučke na adventnem venčku oziroma smrečici naj gorijo le, če ste v bližini.

Ali bi znali pravilno ravnati v primeru požara? Koristen nasvet na dosegu roke je vedno dobrodošel. Prenesite si knjižico, ki vam bo pomagala ravnati preventivno ter pravilno ukrepati ob požaru in po njem.

Jelko postavite daleč od ognja. Foto Depositphotos



