Kontroverzna knjiga o Susseških umaknjena z nizozemskih polic

Pred nekaj dnevi je v Združenem kraljestvu izšla nova knjiga Omida Scobieja, avtorja V iskanju svobode, kjer je popisan odhod princa Harryja in Meghan Markle iz britanske kraljeve družine. Nova knjiga z naslovom Endgame (Konec) po njegovih besedah proučuje njun boj za obstanek in bi bila v prevodu dostopna tudi na Nizozemskem, a jo je založba Xander s polic začasno umaknila zaradi »napake«: v njej je menda razkrito ime družinskega člana, odgovornega za »rasistične« pripombe o barvi kože prvorojenca Susseških, princa Archieja.

Pripetljaj sta Meghan in Harry omenila v odmevnem intervjuju z Oprah Winfrey, po čemer je princ William zatrdil, da niso rasistična družina, v uradni izjavi so zapisali, da bodo zadevo raziskali, Oprah pa je trdila, da ji je Harry pozneje povedal, da pripombe nista izrekla ne kraljica Elizabeta II. ne njen soprog princ Filip. Scobie incident zanika, saj v izvirniku ni razkril nikogaršnjega imena, čeprav piše o pismu, v katerem naj bi Meghan Markle takrat še princu Charlesu izrazila skrb nad predsodki v kraljevi družini in v zvezi z izjavami omenila dve osebi. »Zakon v Združenem kraljestvu mi preprečuje, da bi razkril, kdo sta,« je v knjigi zapisal Scobie, ki zanika tudi, da je zanjo intervjuval Meghan Markle, čeprav imata nekaj skupnih znancev in mu to pomaga pri pridobivanju podatkov ter razčlenjevanju podrobnosti. Kot je povedal za The Times, si je za to trdo prizadeval. Meghanini odvetniki so sicer v tožbi proti Daily Mailu in Mail on Sunday priznali, da je bližnjemu prijatelju dovolila stik s Scobiejem za potrebe njegove prejšnje knjige V iskanju svobode. Ko je zaradi knjige prejemal grožnje, ga je osebno poklicala, piše v knjigi.