Noro okusno: jed, ki jo boste spet vzljubili

Predstavljajte si takšen prizor: sveže pečen bel hlebček kruha s hrustljavo skorjico in nebeško mehko belo sredico.



In predstavljajte si še več: prav na ta domači kruh dodate še dve ali tri rezine sveže narezane šunke, ki diši po znanem, domačem in pristnem. Že ob prvem grižljaju vas bo »odpeljalo« na podeželje, med neskončne zelene pašnike in babičino kuhinjo, kjer vedno diši po dobrem. Kjer so vedno doma tradicija in vonji ter okusi iz neposrednega okolja.



Odprite oči in uresničite svoje gurmanske sanje



»Šunka kot šunka«, bi lahko rekli, vendar je takšna misel zelo daleč od resnice. Pravi okusi se skrivajo v skrbno izbranih recepturah in predvsem v izbranih kosih mesa slovenskega porekla.



Strokovnjaki AVE se zelo dobro zavedajo, kako pomembni so pri hrani prav vsi naši čuti. Lepo za oči, mamljiv vonj, ki napovedujeta svoje bistvo – prepoznaven okus, ki smo ga že skoraj pozabili.



Tako so nastale nove premium šunke AVE, ki vas bodo odpeljale od Sredozemlja pa vse do Panonije. Njihova skrbnost se kaže že pri izbiri mesa, ki je izključno slovenskega porekla. Živali so hranjene s slovenskimi žiti. Pri nadaljnji predelavi uporabljajo izključno cele kose mesa, saj s tem zagotavljajo ohranjanje kakovosti. Poleg širokega nabora okusov pa so poskrbeli tudi za zunanji izgled – šunka se nam predstavlja v prenovljeni embalaži AVE.







Premium šunke AVE na našem trgu predstavljajo novost v ponudbi, saj so edine s tako širino in pestrostjo okusov. Izbirate lahko med kar 5 različnimi okusi:



Dimljena šunka: rahlo prekajena z dimom bukovega lesa. Obudila bo spomine na dom in praznična druženja.

Šunka mediteran: za vse ljubitelje morskih začimb in mediteranskega temperamenta. Brbončice bo pobožala z nežnim rožmarinom.



Šunka z ocvirki: presenetila bo s harmonijo hrustljavih ocvirkov in slastnega okusa.



Šunka rustika: pravi opomnik tradicionalnih okusov.



Šunka panonija: je najbolj primerna za ljubitelje prekajenega. To je šunka z močnim značajem.





Kako prepoznati kakovostno šunko?

Sledite filozofiji AVE in odkrili boste jedro kakovosti:



#Slovensko poreklo – šunke AVE so izdelane iz mesa izključno slovenskega porekla



#Izbrani kosi mesa – pri obdelavi uporabljajo cele kose mesa



#Raznolikost okusov – 5 okusov za različne priložnosti in razpoloženja

Več kot le dodatek za na kruh



Kakovostna rezina premium šunke AVE je tako polnega okusa, da poleg kruha ne boste potrebovali ničesar več. In čeprav se najboljši okusi večinoma skrivajo v najbolj preprostih kombinacijah, pa vedite, da je lahko šunka zelo uspešna osnova za marsikatero kulinarično mojstrovino. Nedvomno je lahko kraljica slovesne praznične mize, lahko jo pa dodate k omakam za testenine, jo zvijete v testo in spečete v pečici, z njo pa lahko popestrite tudi kakšno aromatično rulado ali pogačico. Naša top izbira je Quiche s šunko po prekmursko. Odlična in zelo preprosta ideja za malo drugačno kosilo.



Quiche s šunko po prekmursko





Sestavine:150 g listnatega testa50 g premium šunke AVE 20 g masla50 g sira ementalerja ali grojerja1 majhna čebula4 dcl smetane za kuhanje3 jajcasol po potrebisveže mlet poperščep majarona in timijanaPriprava:Lončeni model za pito premažemo z maslom in vanj razporedimo testo. Na maslu prepražimo na tanko narezano čebulo, tako da ne porjavi. Sir naribamo skozi široko sito. Šunko narežemo na majhne kockice. V skledi zmešamo smetano, jajca, čebulo, sir, šunko in začimbe.Solimo in popramo ter vse skupaj še enkrat dobro premešamo. Zmes vlijemo v lončeni model in enakomerno razporedimo. Pečemo 35 minut pri temperaturi 200 ºC. Ko je pita končana, jo vzamemo iz pečice in pustimo, da se nekoliko ohladi.Postrežemo jo skupaj s svežo solato.



