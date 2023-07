Kraljica soula napisala dve oporoki

Ko je Aretha Franklin avgusta 2018 umrla zaradi raka trebušne slinavke, so vsi mislili, da za seboj ni pustila zapisane zadnje volje. Toda nekaj mesecev pozneje so v njenem domu, v predmestju Detroita v Michiganu, v zaklenjeni omari in pod blazino na kavču našli ročno napisani oporoki. Posebna porota bo zdaj določila, kateri od dveh dokumentov bo obveljal. Proces na sodišču se je začel v ponedeljek in bo predvidoma trajal manj kot teden dni, piše britanski BBC. Šestčlanska porota na zapuščinskem sodišču okrožja Oakland bo zaslišala priče, vključno z njenimi otroki, njeno nečakinjo Sabrino Owens in strokovnjakom za rokopis.

Franklinova, 18-kratna dobitnica nagrade grammy, je posnela na desetine pesmi, ki so pristale na vrhovih glasbenih lestvic po vsem svetu (Respect, I Never Loved a Man, A Natural Woman ... I Say a Little Prayer), in bila prva ženska, sprejeta v Dvorano slavnih rokenrola. Ko je umrla pri 76 letih, je odsotnost oporoke pomenila, da bo njeno premoženje - vključno z domovi, avtomobili, krznom in nakitom - enakomerno razdeljeno med njene štiri sinove. Eden od sinov, Ted White II, zdaj trdi, da so dokumenti iz junija 2010, najdeni v zaklenjeni omari, prava oporoka, druga dva, Kecalf in Edward pa da bi morala imeti prednost tista iz leta 2014, najdena v zvezku pod blazinami na kavču.

Pevkino posestvo

V ponedeljek je sodnica porotnikom povedala, da je edina odločitev, ki jo morajo sprejeti, ta, ali je dokument iz leta 2014 mogoče sprejeti kot veljavno oporoko. Pevka jo je napisala na roko in je skoraj nečitljiva, v marsikateri zvezni državi je ne bi upoštevali, v Michiganu pa jo bodo na podlagi različnih kriterijev.

A bistvo spora treh sinov je predvsem pevkino posestvo v Bloomfield Hills severozahodno od Detroita. Hiša je bila ob njeni smrti leta 2018 ocenjena na 1,1 milijona dolarjev, danes pa je vredna veliko več. Oporoka iz leta 2010 navaja Whitea kot soizvršitelja in pravi, da morata Kecalf in Edward opravljati poslovne tečaje, če želita imeti koristi od zapuščine. Toda različica iz leta 2014 prečrta Whiteovo ime, na njegovem mestu pa je zapisan Kecalf Franklin.

Edward Franklin na pogrebu svoje matere. FOTO: Scott Olson Afp

Premoženjska bitka traja od leta 2018, v kateri pa niso sporni prihodki od avtorskih pravic, oba dokumenta nakazujeta, da si sinovi delijo dobiček od glasbe. Najstarejši sin pevke sicer ni vpleten v spor. Živi v oskrbovanem domu v Michiganu in mu v vsakem primeru pripada delež.

Celotno premoženje pevke je bilo ob njeni smrti ocenjeno na 80 milijonov dolarjev, piše Guardian.