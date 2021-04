Kraljičin podpornik, kraljičina moč

»Komplimentov ne sprejema zlahka, vendar je bil preprosto moja moč in je v vseh teh letih to tudi ostal, jaz in njegova družina ter ta in številne druge države pa mu dolgujemo več, kot bi sam kdaj zahteval.«

Kraljica Elizabeta II.

73 let zakonskega življenja in služenja monrahiji. FOTO: Royal.uk



Bil je strasten zagovornik narave. FOTO: PA



Na posestvu Balmoral leta 1972. FOTO: PA



Filip, Elizabeta, Charles in Anne. FOTO: Royal.uk



»Kot vse družine smo pri odraščanju otrok šli skozi vse mogoče užitke in skrbi.«

Princ Filip

Dolgoletna zakonca, daljna sorodnika. FOTO: Royal.uk



Oče in sin, pragmatik in romantik. FOTO: Royal.uk





Vse srečne družine so si podobne, je zapisal že Tolstoj. FOTO: Royal.uk





Princ je bil tudi strasten opazovalec ptic. FOTO: PA



Kraljevi par s pravnuki pred tremi leti. FOTO: Royal.uk



Spoznala sta se že kot otroka leta 1934 na poroki grške princese Marine in vojvode kentskega in se pogosto srečevala na prireditvah in kraljevih dogodkih. Poročila sta se 20. novembra 1947 v Westminstrski opatiji, v večni spomin pa fotografirala v Buckinghamski palači.Kraljica Elizabeta II. in njen mož, vojvoda edinburški, sta nanizala več kot 73 let zakonskega življenja. Princ je kot soprog in podpornik monarhinje že leta 2009 v tej vlogi po letih presegel prejšnjo rekorderko Charlotte, ženo kralja Jurija III. Z uradnih dolžnosti je sestopil šele pred štirimi leti.Že pred poroko se je moral odpovedati nazivu danskega in grškega princa, se iz grške pravoslavne vere spreobrniti v anglikansko, postal je tudi britanski državljan. Kralj mu je ob poroki podelil naziv njegove kraljeve visokosti in ga imenoval za vojvodo edinburškega.Ko je leta 1952 princesa postala kraljica Elizabeta II., je opustil službo v mornarici in (p)ostal le princ. Kraljica se je možu ob zlati obletnici poroke javno zahvalila v govoru z besedami: »Komplimentov ne sprejema zlahka, vendar je bil preprosto moja moč in je v vseh teh letih to tudi ostal, jaz in njegova družina ter ta in številne druge države pa mu dolgujemo več, kot bi sam kdaj zahteval.«Ko je kraljica praznovala 39. rojstni dan, je bila družina že izpopolnjena s šestim članom, princem Edwardom.Potem ko je princ Filip v drugi polovici 50. let obiskal Antartiko, je za eno svojih poslanstev vzel tudi ozaveščanje ljudi o človekovem vplivu na okolje. Bil je prvi predsednik britanske izpostave Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) od njene ustanovitve leta 1961 do 1982, do leta 1966 mednarodni predsednik in do smrti zaslužni predsednik.Na posestvu gradu Balmoral leta 1972 sta s soprogo praznovala srebrno obletnico poroke. Menda je princ Filip mlado princeso Elizabeto zasnubil prav na tem gradu v Škotskem višavju.Kraljevemu paru se je leto dni po poroki rodil princ Charles, dve leti pozneje hči Anne. Družina se je z Andrewom in Edwardom povečala šele desetletje pozneje.Elizabeta in Filip sta bila daljna sorodnika. Elizabetin oče je bil pravnuk kraljice Viktorije, Filipova mati, princesa Alice, pa Viktorijina pravnukinja. V sorodu sta bila tudi po pradedku, danskem kralju Kristijanu IX.Princ Charles se je kot deček svojega očeta, ki je zagovarjal špartansko vzgojo, bal, ob javnih grajah je planil v jok in ga je bilo strah, da bi bil označen kot šleva. Princ Filip je o njunem odnosu dejal: »On je romantik, jaz sem pragmatik, kar pomeni, da stvari vidiva drugače.« Očetu najbolj podobna po temperamentu naj bi bila princesa Anne.»Kot vse družine smo pri odraščanju otrok šli skozi vse mogoče užitke in skrbi,« je dejal princ Filip ob 50-letnici svojega zakona. Na fotografiji ob krstu svoje pravnukinje, princese Charlotte.Vojvodo edinburškega je opazovanje ptic pritegnilo leta 1956, ko je na kraljevi ladji Britannia prepotoval južni Pacifik med Novo Zelandijo in Antarktiko. Opazoval jih je tudi pri vseh poznejših potovanjih po svetu in jih pogosto fotografiral. Od leta 1987 je bil predsednik britanske organizacije za ornitologijo.Kraljeva družina je te dni v spomin na pokojnega princa na svojih družbenih profilih delila fotografijo iz leta 2018 s kraljico in sedmimi pravnuki na gradu Balmoral. Prejšnji mesec je par po zaslugi vnukinje Zare Tindall dobil še desetega pravnuka Lucasa Philipa.