Kripto podjetnik pojedel banano za 6 milijonov dolarjev

Justin Sun, kripto milijonar rojen na Kitajskem, je izpolnil svojo obljubo in pojedel banano - umetnino, ki jo je za 6,2 milijona dolarjev kupil prejšnji teden na dražbi dražbene hiše Sotheby's v New York,

Konceptualno delo Maurizia Cattelana iz leta 2019 z naslovom Komik - banana, z lepilnim trakom prilepljena na steno - je danes pojedel med tiskovno konferenco v enem od najdražjih hotelov v Hongkongu in v navzočnosti več novinarjev, ki so za spomin prejeli vsak zvitek lepilnega traku in banano, piše britanski Guardian.

A najprej je imel Sun govor, v katerem je potegnil vzporednice med konceptualno umetnostjo in kriptovaluto. »Večina njunih predmetov in idej obstaja le kot intelektualna lastnina na internetu, v nasprotju z nečim fizičnim,« je dejal. Sun je ta teden razkril 30 milijonov dolarjev naložbe v World Liberty Financial, projekt kriptovalut, ki ga podpira novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump.

Praznovanje čudovite povezave med vsakdanjim življenjem in umetnostjo

Ponosni lastnik umetnine (na dražbi je kupil certifikat o avtentičnosti in s tem pravico do ideje, kar pomeni, da je fizično banano mogoče zamenjati) je povedal, da se je šele pred kratkim odločil oddati ponudbo in dodal, da je imel neumna vprašanja, na primer, ali je banana zgnila in kako ovrednotiti delo. Na dražbi v New Yorku je sodelovalo sedem potencialnih kupcev.

Ženska pozira za fotografijo pred plakatom, ki prikazuje umetniško delo banane, pred tiskovno konferenco Justina Suna v Hong Kongu. FOTO: Peter Parks Afp

A zgodba se je nadaljevala tudi po dražbi. Banana naj bi bila na dan dražbe kupljena za manj kot dolar na stojnici na Manhattnu, kjer dela prodajalec Shah Alam za 12 dolarjev na uro. Ko je od novinarja New York Timesa izvedel, da so banano preprodali kot umetniško delo za milijone dolarjev, je zajokal. »Sem reven človek,« je za časopis povedal 74-letni Alam.

Sun je ob tej zgodbi, ko je izvedel zanjo, obljubil, da bo kupil 100.000 banan na Alamovi stojnici in dejal, da bodo banane razdeljene po vsem svetu kot »praznovanje čudovite povezave med vsakdanjim življenjem in umetnostjo«. Sun tudi upa, da bo nekega dne osebno obiskal Alamovo stojnico.