Banana prodana za 5,2 milijona dolarjev

Comedian (Komik) je delo italijanskega umetnika Maurizia Cattelana, ki je bilo prvič predstavljeno s tremi primeri banan na sejmu Art Basel Miami leta 2019. Njegovo popularnost je sprožila bizarna cena 120.000 dolarjev in tako povzročila medijsko zanimanje za banano.

V sredo zvečer je bilo delo, ki ga je dražitelj opisal kot »viralno senzacijo«, prodano za 5,2 milijona dolarjev (pet milijonov evrov). To umetniško delo vključuje banano in lepilni trak. Guardian poroča, da je bila začetna vrednost dela ocenjena na en milijon dolarjev, dražba pa se je začela z izklicno ceno 800.000 dolarjev, ki je hitro začela naraščati.

Oliver Barker, ki je vodil dražbo v New Yorku, je dejal, da si nikoli ni predstavljal, da bo na dražbi prodajal banano, vredno pet milijonov dolarjev. Sama nabavna vrednost banane, ki je bila razstavljena v Sotheby's, pa je znašala 35 centov. Dražba ni potekala le v avkcijski hiši Sotheby's, temveč tudi po spletu in telefonu.

»Pet milijonov za banano!«

Jen Hua, višja podpredsednica avkcijske hiše Sotheby’s China, je umetnino predala stranki Justinu Sunu, ki je zanjo odštel 6,2 milijona ameriških dolarjev (šest milijonov evrov) vključno s takso. Sun je kitajski ustanovitelj kriptovalute Tron in že od leta 2021 glavni kupec na večini dražb. Sun bo tako prejel banano, lepilni trak ter navodila, kako pravilno namestiti umetnost in kako zamenjati banano.

Sun je dejal, da to ni le umetnost, ampak kulturni fenomen, ki povezuje različne umetniške smeri s kriptovalutami. Banano namerava pojesti in s tem počastiti njeno mesto v zgodovini umetnosti in popularni kulturi.

Delo je znova postalo aktualno, ko je newyorški umetnik David Datuna umetnino odstranil s stene in jo pojedel. To je maja 2023 spodbudilo posnemovalno dejanje, ko je južnokorejski študent umetnosti odstranil in pojedel banano z izdaje dela Comedian, razstavljenega v Seulu.

Cattelan, izzivalec umetniškega sveta, čigar prejšnja dela vključujejo delujoče stranišče iz čistega zlata z naslovom America, je dejal, da je Comedian iskren prikaz in izraz tega, kaj zares cenimo. Za Art Newspaper je povedal: »Na umetniških sejmih vladajo hitrost in posel. Če nameravam biti na sejmu, imam možnost prodati banano, tako kot drugi prodajajo slike. Lahko sem del sistema, a po svojih pravilih.«