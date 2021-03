Lady Gucci, bolj filmska od filma

Prepričana sem, da bi vsak dober igralec moral poznati osebo, ki jo bo upodobil. Mislim, da ni prav, da me niso poklicali. In to govorim z vso simpatijo in občudovanjem, ki ju gojim do Lady Gaga.

Patrizia Reggiani

Petnajst let do filma

Raje v zaporu, kot da bi delala

Patrizia Reggiani je bila leta 1998 pri petdesetih letih spoznana za krivo, a je bila po osemnajstih letih zapora leta 2016 izpuščena. FOTO: Stefano Rellandini/ Reuters



Madeži na bleščečem imenu Gucci Preberite še:

Znova v središču pozornosti

Maurizio Gucci zaradi dolgov in slabega gospodarjenja razprodal družinsko bogastvo in hiša je z večinskim deležem prišla v roke bahrajnski Investcorp, nato jo je kupila družba PPR, ki se je preimenovala v Kering in je zdajšnja lastnica Guccija. FOTO: Carlo Allegri/ Reuters

S snemanja po Italiji je pred dnevi na družabnih omrežjih zaokrožila filmska razglednica iz alpske vasice v dolini Aoste, podnaslovljena Signore e Signora Gucci#HouseOfGucci, na kateri kot Guccijeva kraljujeta temnolasain. To je bil le eden od postankov hollywoodske filmske ekipe, ki je oziroma bo gostovala še na ulicah Rima, Milana, obali Coma in v Firencah.V Italiji so veseli obiska iz Hollywooda. Za vasico Gressoney-Saint-Jean z le 800 prebivalci v dolini Aoste, kamor zaradi covida-19 in ustavitve smučanja letos razen vikendašev ni bilo gostov, si lahko predstavljate, da je bil prihod filmske ekipe kot vdih svežega zraka, je za Guardian priznal tamkajšnji županZa nekaj dni je prišlo 250 članov produkcijske ekipe, domačine pa so pozvali, naj pripravijo snemalna prizorišča. Od tam zdaj po širnem virtualnem svetu krožijo ne samo instagramska fotografija črnolase Lady Gaga z belo kučmo in obilico zlatega nakita v objemu Adama Driverja, temveč tudi fotografije paparacev, ki dajejo slutiti, kot so zapisali v Harper's Bazaarju, da je »povsem varno trditi, da bodo gledalci navdušeni nad retro modo in neverjetno igro. Gaga si najprej zasluži oskarja samo za nošenje tega vintidž rdečega smučarskega kombinezona.«Film o Guccijevi dinastiji je režisernapovedoval že pred petnajstimi leti, med imeni za glavne vloge pa sta krožilain, pozneje še. Da naj bi vlogo dobila Lady Gaga, pa je v javnost prišlo novembra predlani in aprila lani je MGM odkupil pravice za film, ki sloni na knjigi Sare Gay Forden iz leta 2000 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed (Hiša Gucci: senzacionalna zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu). Po njej je scenarij napisal, film, pri katerem je Scott skupaj z ženo(in) tudi producent, pa naj bi premiero doživel letos novembra.Filmska pripoved sledi življenjski zgodbiiz Vignole pri Modeni, ki se je leta 1972 poročila z, vnukom ustanovitelja slavne znamke Gucci, in mladi par je postal hvaležna tema za italijanske časopise. Reggianijeva, pogosto zakrita s temnimi sončnimi očali in obilico nakita, je bila videti kot milanska, znana je bila tudi kot milanskain je postala slavna zaradi življenjskega sloga ter predvsem visokih računov, ki so prišli z njim.Vozila se je po Karibih na 60-metrski jahti ali pa do Guccijeve trgovine na otoku Gozo pri Malti in je na vrhuncu zapravljanja samo za orhideje porabila več milijonov lir na mesec. V zakonu sta se jima rodili hčerkiin. Toda skupnega življenja je bilo za vedno konec maja 1985, ko je Maurizio zapustil ženo zaradi mlajše oblikovalkein pozneje zahteval ločitev. Z Lady Gucci, ki je tako imela vse manj razlogov za pohajanja v družabnih krogih, sta se uradno ločila leta 1991.Reggianijeva, ki je zaradi sodnega procesa postala znana kot črna vdova, je bila leta 1998 zaradi umora obsojena na 29 let zapora, dolgoletne zaporne kazni so dobili tudi sodelujoči pri njem. Hčerki sta pozneje zahtevali, da umaknejo obsodbo proti materi, češ da je mamin tumor na možganih, ki so ji ga operirali leta 1992, vplival na njeno razsodnost. Pri tem sta bili uspešni, saj so ji v ponovljenem postopku kazen znižali za tri leta. Po polovici odslužene kazni leta 2011 so ji ponudili nadzorovano svobodo.Toda gospa, ki je bila znana po kontroverznih izjavah – nekoč je dejala, da »bi raje jokala v rolls-royceu, kot bila srečna na kolesu«, ko so jo vprašali, zakaj moža ni umorila kar sama, pa, da ni »želela zgrešiti« –, je šokirala tako svojega odvetnika, sodno oblast kot vso Italijo. Dejala je, da raje ostane v zaporu in zaliva svoje rože, kot da bi delala.»Ker v življenju še nisem delala in nisem nikoli znala početi nič drugega kot uživati v razkošju in denarju, bi bila zame polovična prostost z zaposlitvijo hujša od zapora, na katerega sem se v teh letih privadila. Če ostane, kot je, in bom do izteka kazni lahko za zidovi San Vittoreja še naprej lenarila, štela dneve, mesece in leta ter se enkrat na teden od svita do mraka družila s hčerkama Alessandro in Allegro, bom kar zadovoljna. Da bi se zaposlila in s tem prišla iz ječe, mi ne pade niti na misel. Hvala za prijazno ponudbo, a bom raje še v zaporu,« je odgovorila.Iz Victor's Residence, kakor je sama imenovala zapor, je prišla po sedemnajstih letih oktobra 2016. Kot je povedala v uro in četrt dolgem dokumentarnem filmu Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani (Lady Gucci – Zgodba Patrizie Reggiani) na Discovery+ letos januarja, se je tam zelo dobro počutila. Opisuje jih kot leta miru. »Spala sem, se kopala in hodila dol na vrt, imela sem posebne privilegije.« In kot je povzel njen odvetnik, je zapor ni spremenil – ona je bila tista, ki je spremenila zapor.Danes živi sama s papagajem in belim psičkom in obdana s svetovalci, ki ji pomagajo upravljati njeno premoženje. Po materini smrti je ostala sama, hčerki pa ne želita imeti več opravka z njo. Kot dedinji očetovega premoženja sta izpodbijali njeno upravičenost do dosmrtne rente, ki si jo je zagotovila z dogovorom, podpisanem leta 1993, a nista bili uspešni. Tako prejema okoli milijon evrov na leto, poplačali ji bodo tudi več kot 18 milijonov evrov, ki se jih je nabralo med njeno zaporno kaznijo.Zaradi snemanja filma je bila resnična gospa Gucci minule dni znova v središču pozornosti. Medijem je zaupala, da je jezna, ker ji Lady Gaga ni izkazala spoštovanja ali dobre volje, da bi se srečala z njo. »To nima nič opraviti z denarjem, saj si ne bi želela vzeti niti centa od filma. Gre za zdrav razum in spoštovanje. Prepričana sem, da bi vsak dober igralec moral poznati osebo, ki jo bo upodobil. Mislim, da ni prav, da se niso srečali z mano. In to govorim z vso simpatijo in občudovanjem, ki ju gojim do Lady Gaga,« je izjavila za italijansko tiskovno agencijo Ansa.Za La Repubblico je potrdila, da so med snemanjem prizorov v Milanu tudi njo oblegali novinarji. Za slog in videz filma je potrdila, da sta ji zelo všeč, čeprav »če bi jo Ridley Scott vključil«, bi lahko kaj svetovala. In še zaključila: »Kdo pa bi lahko bolje poznal mene in mojo zgodbo kot jaz sama?«Je pa ob tej priložnosti svoje spomine za La Repubblico podelil tudi policist, ki je del »tega filma« pred četrt stoletja videl v živo. Bil je glavni inšpektor in je 30. januarja 1997 pozvonil na vratih razkošnega stanovanja, da bi vdovo Maurizia Guccija aretiral kot naročnico njegovega umora. Po njegovih besedah je Patrizia Reggiani želela v zapor s krznenim plaščem, vrednim več milijonov lir.Ko je pred nekaj dnevi odšel na kavo v bližino trga Duomo in videl Lady Gaga v oblekah Reggianijeve, je pritrdil: »Moram priznati, da zelo spominja nanjo. Občudujem nadarjenost režiserja in vem, da je med igralci tudi Al Pacino.« Čeprav je upal, da bo njegovo vlogo odigral prav on, pa bozaigral, Maurizievega strica. Ni mogoče prezreti, da filmsko ekipo zaokrožujeta šein