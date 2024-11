Lik Hello Kitty japonske družbe Sanrio letos praznuje 50 let. Po navedbah BBC gre za drugo najbolj dobičkonosno medijsko franšizo na svetu, pred njo so prav tako japonski Pokemoni, za njo pa Miki Miška in Vojna zvezd. Hello Kitty po pol stoletja še vedno prinaša na stotine milijonov. Vrednost delnice podjetja se je od leta 2020, ko je vodenje od deda prevzel novi izvršni direktor Tomokuni Cudži, podeseterila, podjetje je na borzi vredno več kot 6,5 milijarde dolarjev.

Tomokuni Cudži je leta 2020 od deda prevzel vodenje družbe Sanrio​. FOTO: promocijsko gradivo

Izdelkov, na katerih najdemo Hello Kitty in druge like družbe Sanrio, ne manjka. Od oblačil, pisarniškega materiala, različnih igrač do torbic, kuhinjskih pripomočkov … Vse to pomeni tudi ogromno možnosti ponaredkov. Kot je pojasnil Cudži, za odkrivanje ponaredkov uporabljajo umetno inteligenco. Sodelujejo z največjimi blagovnimi znamkami in podjetji, kot sta denimo Adidas in Crocs, po poročanju STA pri studiu Warner Bros. pripravljajo film o Hello Kitty, prihodnje leto naj bi na kitajskem otoku Hainan odprli njen tematski park. Hello Kitty ima tudi med slavnimi veliko privržencev, kot so denimo Lady Gaga, Nicki Minaj in Katy Perry, za rojstni dan ji je letos voščil tudi britanski kralj Karel III.

Čeprav mnogi mislijo, da je prikupna bela​ Hello Kitty mačka, gre za deklico, ki je bila v londonskem predmestju rojena 1. novembra, so pojasnili japonski ustvarjalci. Živi s starši in dvojčico Mimmy, ki je tudi njena najboljša prijateljica. Njena hobija sta peka piškotov in sklepanje prijateljstev, saj pravi, da prijateljev ni nikoli preveč. Rada ima mamino jabolčno pito, rada igra klavir in zbira lepe reči. Na vprašanje, zakaj se je njegov ded odločil, da slavna Hello Kitty ne bo Japonka, je Cudži odgovoril, da je London izjemno mesto, na katero so (tudi z nekaj zavisti) gledale japonske deklice. Dodal je, da je Hello Kitty lahko kdorkoli: »Kar si želite. Lahko je vaša sestra, mama, lahko ste vi sami.«