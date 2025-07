23-letni voznik zapeljal s ceste in trčil v brežino ter umrl na kraju nesreče

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so dobili včeraj obvestilo o prometni nesreči v Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste. Na kraj nesreče so napotili interventne službe, vozniku so nudili prvo pomoč in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Kot so navedli na PU Novo mesto, prve ugotovitve kažejo, je 23-letni voznik osebnega avtomobila Hyundai vozil iz smeri Šentjerneja proti Novemu mestu. V Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju je pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad vozilom, preko nasprotnega smernega vozišča zapeljal s ceste in trčil v brežino. Voznik med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo pet oseb: trije vozniki osebnih avtomobilov in dva motorista. V štirih prometnih nesrečah je bil vzrok nepravilna stran in smer vožnje in v enem primeru nepravilno prehitevanje.

Policisti vse voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji ter doslednemu upoštevanju cestno prometnih predpisov.