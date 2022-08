Lažna dedinja v Trumpovem zasebnem klubu

Toda ženska ni bogata dedinja, pač pa Ina Jašišin, hči voznika tovornjaka v Illinoisu, rojena v Ukrajini in z domnevnim sumljivim ozadjem v povezavi z dobrodelnimi organizacijami in organiziranim kriminalom. To so v skupnem raziskovalnem članku odkrili novinarji Pittsburgh Post-Gazette in OCCRP, globalne mreže preiskovalnih novinarjev. V članku podrobno opisujejo, kako se je Anna de Rothschild oziroma Ina Jašišin infiltrirala v Trumpovo letovišče na Floridi, se družila z gosti v klubu in pozirala pred fotografskimi objektivi s Trumpom. »Hvalila se je s koreninami v evropski bančni dinastiji, nosila dizajnerska oblačila, uro Rolex, vozila 170.000 dolarjev vrednega črnega mercedesa in govorila o luksuznem stanovanjskem projektu na Bahamih, visokem hotelu v Monaku in dirkališču formule ena v Miamiju.« Prelomni dogodek – srečanje z nekdanjim predsednikom – se je zgodil lani. Bogati in vplivni, s katerimi se je družila v letovišču na Floridi, vključno z ožjo družino in prijatelji 45. predsednika ZDA, pa so njeni zgodbi preprosto nasedli.

Ameriške preiskovalce posebej skrbi dejstvo, da se je nekdo s takšno lahkoto izmuznil varnostni kontroli v Mar-a-Lagu. Foto Marco Bello/Reuters

Zdaj ameriške preiskovalce posebej skrbi dejstvo, da se je nekdo z lažno identiteto in s takšno lahkoto izmuznil varnostni kontroli v »epicentru politike republikanske stranke«, kot so zapisali pri Post-Gazette. Posebej še, ker so prav tam agenti FBI pred dvema tednoma zasegli škatle z zaupnim in strogo zaupnim gradivom. Navsezadnje je objekt rezidenca nekdanjega ameriškega predsednika.

Pravni spor

Rusko govoreča priseljenka, o kateri se ve malo (nejasno je še, kdaj se je priselila v ZDA, kolikokrat je obiskala letovišče in s kom vse se je seznanila), je tudi nekdanja direktorica dobrodelne organizacije United Hearts v Miamiju, ki jo je ustanovil ruski oligarh, živeč na Floridi, in njen nekdanji poslovni partner Valerij Tarasenko. Organizacija naj bi pomagala revnim otrokom v različnih delih sveta, a so ugotovili, da je bila povezana z ruskim organiziranim kriminalom. Da bi bila zgodba še bolj razburljiva, sta Jašišinova in njen nekdanji poslovni partner Tarasenko zapletena v hud pravni spor. On trdi, da je prevarantka in plenilka, ona ga je imenovala za nasilnega zločinca, ki jo je imel za talko. Od tod, pravzaprav od njega, naj bi tudi pricurljale informacije o njenih potovanjih v Mar-a-Lago. Tarasenko je na novinarsko vprašanje Post-Gazette odgovoril, da je želela za denar pretentati bogate člane kluba. Jašišinova, ki je na novinarsko vprašanje časopisa odgovorila samo, da je žrtev ona, je zdaj predmet več zveznih preiskav. Preiskovalce posebej zanima, ali gre za širšo kriminalno mrežo, ki je poskušala prodreti med politike in poslovneže.

V Rusiji rojena Ana Sorokin se je kar štiri leta uspešno pretvarjala, da je nemška dedinja, ki ima dostop do skrbniškega varčevalnega sklada v vrednosti 60 milijonov ameriških dolarjev, preden so jo leta 2019 obsodili zaradi velike goljufije. Netflix je posnel odmevno serijo z naslovom Inventing Anna. Foto Reuters

Na Trumpovem posestvu na Floridi so sicer doživeli že več vdorov čez varnostne kontrolne točke, Američani pa so še pred kratkim spremljali odmevno Netflixovo serijo, posneto po resnični zgodbi Anne Sorokin. Ta se je pred leti v New Yorku predstavljala kot bogata dedinja in opeharila nekaj bogatašev in podjetij. Zdaj imajo torej novo Ano, pa četudi to ni njeno pravo ime.