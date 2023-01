Leto, ko smo sledili Hauptmanu

Do čisto uradne razglasitve najpogosteje predvajanih pesmi na slovenskih radijskih postajah bo minilo še nekaj mesecev. Nekatere radijske postaje pa so že same opravile svoj letni pregled. Na enem najbolj poslušanih radijskih programov, Valu 202, je bila lani največkrat predvajana skladba Sledim, ki jo izvaja Žan Hauptman.

Statistika predvajanih skladb v letu 2022 na Valu 202 kaže, da je bilo med petdesetimi največkrat predvajanimi kar 98 odstotkov domačih, to je 49. Tri največkrat predvajane so bile California zasedbe Regen, Mim pravil v izvedbi Batista Cadillac in Sledim, ki jo izvaja mladi mariborski glasbenik Žan Hauptman in je zasedla prvo mesto. Med najbolj predvajano deseterico so bili še Jet Black Diamonds, Masayah, Lara Love & Sky in Mrfy.

Med tujimi skladbami so največkrat zavrteli As It Was (Harry Styles), ta je s 112 predvajanji pristala na sedmem mestu. Petdeset največkrat predvajanih pesmi pa izvaja kar 36 različnih izvajalcev; največ med njimi Mrfy in Jet Black Diamonds, in sicer po štiri, sledijo Regen s tremi. V preteklem letu so na Valu 202 zavrteli več kot 26.000 različnih skladb, okoli 13.000 od teh le enkrat.

Zmaji skupine Tabu so bili lani najpogosteje predvajani na Radiu Koper. FOTO: Zdenko Matoz

Zmaji na Radiu Koper

Na Radiu Koper so lani največkrat predvajali tri slovenske pesmi. Zmaje skupine Tabu, druga najpogosteje predvajana je bila Sončen dan blues-rock skupine Hamo & Tribute 2 Love, tretja pa Sledim Žana Hauptmana. Šolani vokalist in pianistični samouk je nase opozoril z mešanico bluesa, soula, funka, jazza in popa na prvencu Finished, Not Perfect, s svojo pesmijo v slovenščini Sledim pa se je predstavil na lanski Emi. Za april načrtuje izdajo epija v slovenščini in predstavitveni koncert v ljubljanskem SiTi Teatru.

Največkrat predvajana skladba v letu 2022 na Radiu 94 je bila River Toma Gregoryja, predvajali so jo kar 210-krat. Sicer pa so med prvimi desetimi najskladbami lanskega leta na tej radijski postaji le tri slovenske, in sicer Mim pravil (Batista Cadillac), Le spomin (Samantha Maya in Stella) ter Bizarno (Ninnay).