Ljubezen in druge droge, Mia in beli lev ter Ljubimca in diktator

Sobota, 30. aprila

Ljubezen in druge droge: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Love & Other Drugs. ZDA, 2010. Režija: Edward Zwick. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria. Kom. 115 min.

Film se dogaja med letoma 1996 in 1999, v času, ko se je v besednjaku prvič znašla beseda viagra. Jake Gyllenhaal je Jamie, šarmer, ki dobi službo pri Pfizerju. Prek tega dobimo vpogled v farmacevtski svet, ki ga poganjajo denar in koruptivna darila. A to je le del zgodbe, drugi, bolj živahen je ljubezenski. Jamie namreč spozna nenavadno Maggie (Anne Hathaway), ki ima diagnozo zgodnje faze Parkinsonove bolezni ...

Romanca, ki je v nasprotju z večino, kjer so ciljna publika najstniki, namenjena odraslim, morda ni brez napak, je pa dovolj dobro spisana in odigrana, da je vredna ogleda.

Mia in beli lev: Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mia and the White Lion. Koprod., 2018. Režija: Gilles de Maistre. Igrajo: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Thor. Pust. film. 125 min.

Mia in beli lev. Foto Pop TV

Desetletni Mii se življenje obrne na glavo, ko se z družino iz Londona preseli v Afriko, kjer družina upravlja kmetijo z levi. Ko pride na svet mali beli lev Charlie, je Mia spet srečna in z njim naveže poseben stik. Čez tri leta Miino življenje znova pretrese nepričakovana novica, saj odkrije, da je njen oče prikrival skrivnost. Ker se boji, da je Charlie v nevarnosti, se odloči, da z njim pobegne. Dva prijatelja se tako odpravita na nepozabno popotovanje po južnoafriški savani, kjer iščeta kraj, kjer bi Charlie znova lahko svobodno živel.

Ljubimca in diktator: TV SLO 2 ob 21.10

The Lovers & the Despot. VB., 2016. Režija: Ross Adam. Dok. film. 95 min.

Ljubimca in diktator. Foto TV SLO

Zgodba britanskega dokumentarca je skoraj bolj neverjetna od fikcije. Ambiciozni južnokorejski režiser Shin Sangok in igralka Choi Eun-hee sta se srečala in zaljubila v 50. letih, po korejski vojni. V 70. letih, ko sta bila, čeprav tedaj že ločena, na vrhuncu svojih uspehov, se najbrž nista zavedala, da imata zelo nevarnega oboževalca: severnokorejskega diktatorja Kim Jong-Ila.

Choi so leta 1978 ugrabili severnokorejski agenti in jo odpeljali h Kimu. Medtem ko je Shin poskusil najti Choi, so ugrabili še njega. Kim ju je zaprl in prisilil, da zanj snemata filme. Par je kmalu začel načrtovati pobeg, a pred tem sta si morala pridobiti zaupanje diktatorja.