Mallorca – najlepši španski otok

Španija že od nekdaj navdušuje z raznolikimi kontrasti svetovnih razsežnosti: od zelene Asturije na severu do vroče Andaluzije na jugu, od vetrovnih vulkanskih Kanarskih otokov na zahodu do toplih in sončnih Balearov na vzhodu. Ponaša se z več kot 8000 kilometri plaž, ki zagotavljajo izjemno počitniško izkušnjo.

Med Balearskimi otoki je, tako med počitnikarji kot pri popotnikih, zadnjih nekaj let še posebno priljubljena Mallorca oziroma po slovensko Majorka. Gre za največji Balearski otok, ki se lahko pohvali z več kot 300 sončnimi dnevi na leto, čudovitimi plažami in zalivi za vsak okus, s kopico naravnih in kulturnih znamenitosti ter bogato kulinarično ponudbo – in to na manj kot štiri tisoč kvadratnih metrih površine!

Sa Coma FOTO: Shutterstock

Glavna turistična sezona na Mallorci traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, še zlasti privlačna pa je v času prvomajskih počitnic in v poletnih mesecih, vse do oktobra. Če torej še nimate ideje, kje boste preživeli prvi maj in kam se boste odpravili na letni dopust, je Mallorca lahko odlična izbira!

Playa del Muro FOTO: Shutterstock

S Počitnice.si lahko na Mallorco odletite od aprila do oktobra. Pripravili so namreč bogat nabor počitniških paketov s kar 18 letalskimi povezavami z bližnjih letališč vsak teden: 5-krat na teden organizirajo lete iz Celovca , 4-krat iz Zagreba , 4-krat iz Gradca in 4-krat na teden iz Trevisa pri Benetkah .

Na Mallorco se s Počitnice.si lahko odpravite na podaljšan vikend oddih ali večtedenske počitnice – ter vse vmes. Vse možnosti lahko hitro in pregledno preverite TUKAJ, kjer so na enem mestu zbrane vse ponudbe različnih kombinacij letalskih prevozov in namestitev v kakovostnih hotelih 3* ali 4* s polpenzionom ali all inclusive storitvijo! Svoje želje glede termina in trajanja počitnic na Mallorci ter pričakovane namestitve lahko zapišete tudi v elektronsko sporočilo, ki ga pošljete na info@pocitnice.si, in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pri Počitnice.si pripravili individualno ponudbo po vašem okusu. Za več informacij jih lahko pokličete na 01/280 30 00 ali pa se od ponedeljka do sobote osebno oglasite v kateri od njihovih fizičnih poslovalnic, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Mallorca – popolne počitnice za vse generacije

El Arenal FOTO: Shutterstock

Mallorca velja za enega najlepših biserov Sredozemlja. Obalni del otoka sestavljajo osupljive peščene ali skalnate plaže, ki jih romantični zalivi varujejo pred vetrom, valovi in mrazom. Notranjost pa je razgibana in zelena, polna vinogradov in nasadov citrusov. Vzdolž severozahodnega dela otoka se vije Sierra de Tramuntana, gorski masiv, zaradi katerega je okoliško območje znano po spektakularni pokrajini, strmih pečinah, terasastih poljih in čudovitih gorskih vasicah.

Čeprav meri Mallorca le 3640 kvadratnih kilometrov, premore vse, kar je potrebno za nepozabne počitnice za vse generacije in interesne skupine. Priljubljeni zalivčki s peščenimi plažami so popolni za družinske vragolije ob in v morju, v odročnejših in težje dostopnih predelih najdejo intimo pari in ljubitelji miru, območja z množico barov in diskotek pa so kot nalašč za vse, ki si na oddihu želijo zabave.

Cala d'Or FOTO: Shutterstock

Najlepši turistični kraji

Duša Mallorce je prestolnica Palma de Mallorca na jugozahodu otoka, le 15 minut vožnje stran pa leži letovišče Playa de Palma s čudovito peščeno plažo in številnimi trgovinami, restavracijami in bari. Ljubitelji zabave boste na svoj račun prišli v letovišču El Arenal, kjer so plaže namenjene neskončnim zabavam, območje pa gosto posejano z diskotekami in nočnimi klubi, in v letovišču Santa Ponsa, ki navdušuje z živahnim dogajanjem na plaži ter številnimi kavarnami in bari, ki ostanejo odprti pozno v noč. Pravo nasprotje je Palma Nova, ki je s tremi belimi peščenimi plažami in zabavnimi aktivnostmi, kot sta mini golf in vodni park, popoln kraj za družine.

Aktivni pustolovci morate počitnice na Mallorci vsekakor izkoristiti za obisk zgodovinskega letovišča Pollensa na skrajnem severu otoka, ki ponuja čudovite razglede na vrhove Tramuntane in neskončno modrino Sredozemskega morja. V tem delu se lahko z enimi najlepših plaž na svetu pohvali letovišče Ca'n Picafort, ki je odlično izhodišče tako za romantične sprehode po promenadi kot kopico vodnih športov.

Cala Mesquida FOTO: Shutterstock

Proti vzhodu sledi letovišče Playa de Muro, ki ima pet kilometrov dolgo peščeno plažo in je dobro izhodišče za družinske izlete in pohode v bližnji narodni park. Naravnost osupljive so plaže letovišča Cala Mesquida, kjer si lahko najdete miren kotiček tudi sredi poletne sezone, tako kot v umirjenem ribiškem mestecu Cala Bona, ki je kot nalašč za ljubitelje dobre hrane in sproščenega uživanja na plaži.

Središče dogajanja na vzhodni obali je Cala Millor z dolgo plažo, obkroženo z velikimi hoteli in številnimi odličnimi možnostmi nastanitve. V bližini je zanimivo še letovišče Sa Coma, ki je izvrstna destinacija za družine, saj ima z modro zastavo nagrajeno plažo, okusne menije za otroke in aktivnosti, kot sta gokart in mini golf. Na jugovzhodni obali očara sproščeno mestece Cala d'Or s sedmimi peščenimi zalivi, elegantnimi trgovinami in marino za superjahte.

Cala Millor FOTO: Shutterstock

Aktivnosti in izleti na Mallorci

Če vas morda skrbi, da počitnice na Mallorci pomenijo zgolj teden ali dva poležavanja na plaži, naj vas pomirimo: s peska, kjer uživate na soncu in ob zvokih morskih valov, se lahko kadar koli preselite na ladjico ali katamaran in se podate na odprto morje ter počakate na čaroben sončni zahod ali pa se odpravite na organiziran izlet s čolnom s steklenim dnom in si ogledate podvodni svet.

Can Picafort FOTO: Shutterstock

Kakšen dan na Mallorci se vsekakor splača preživeti v prestolnici Palma de Mallorca, kjer je obvezen obisk impozantne katedrale La Seu, s strehe katere se odpira čudovit panoramski razgled na celotno mesto. Privoščite si okusno kosilo v kateri od lokalnih restavracij, potem pa skočite na kultni vlak, ki vas odpelje po idilični pokrajini bogatih razgledov do mesteca Porto de Soller, kjer lahko raziskujete staro mestno jedro ali kupite spominke.

Santa Ponsa FOTO: Shutterstock

Playa del Palma FOTO: Shutterstock

Proti zahodu se splača zapeljati do zgodovinske vasice Vallermossa med vršaci gorske verige Tramuntana, kjer vas bodo osupnila pročelja fasad z lonci različnih cvetlic in začimb, na vsakem vogalu pa se prodajajo tipični darovi Mallorce: izdelki iz gline, lesa oljk, školjk, pa tudi biseri, saj je Mallorca znana po izdelavi biserov, ki jih izvažajo na različne konce sveta.

Seveda pa ta čudoviti otok nima le prekrasnih plaž in zalivov, temveč se ponaša tudi z bogastvom obalnih jam, ki jih lahko obiščete s katamaranom ali peš. Najbolj znane in ene največjih v Evropi so jame Drach na vzhodni obali, ki se lahko pohvalijo s čudovitimi kapniki, še daljše pa so jame Hams, ki so zaradi preprostejšega dostopa in poti primerne tudi za otroke.

Pollensa FOTO: Shutterstock

Mallorca je vsekakor pravi raj za ljubitelje morskih radosti, veliko pa lahko ponudi tudi pohodnikom, kolesarjem in popotnikom. Nič čudnega torej, da je že leta ena najbolj priljubljenih poletnih počitniških destinacij v Sredozemlju.

