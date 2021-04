Malta na Evroviziji obljublja pravi boj za zmago

Na svetovnih odrih že pri 13 letih

Najpomembnejše stavnice za letošnjo Evrovizijo , ki bo od 18. do 22. maja v Rotterdamu, napovedujejo srditi boj za končno zmago. Med glavnimi favoritkami je tudi komaj 18-letna pevka Destiny, ki stavi na svojo neverjetno karizmo in ekstremni vokal.Primerjajo jo z Aretho Franklin, Simon Cowell pa ji je že pri 14 letih napovedal preboj med svetovne zvezde. Spoznajte Destiny in njeno skladbo za Evrovizijo:Destiny je že zelo zgodaj opozorila nase, svoj vzpon med najboljše je začela že pri 13 letih, ko je nastopila na otroškem izboru za Evrovizijo in prepričljivo zmagala.Dve leti kasneje je v Veliki Britaniji dosegla še en pomemben mejnik – ko je z nastopom v šovu Britanija ima talent navdušila vse žirante, predvsem Simona Cowella, ki ji je takoj napovedal bleščečo kariero. V šovu sicer ni zmagala, vendar je s šestim mestom nedvomno dosegla pomembno stopničko v svoji karieri.Njen naslednji korak je bil boj za zmago v naslednjem šovu. Na domači različici X Factorja je pod vodstvom Ire Losca, priznanega malteškega glasbenika in tudi že predstavnika na Evroviziji, zmagala in si tako hkrati priborila še vstopnico za letošnji nastop na velikem evrovizijskem odru v Rotterdamu. Je Me Casse je energična plesna skladba, ki vas bo zvlekla na plesišče in v trenutku napolnila s pozitivno energijo. Neverjeten vokal 18-letne Destiny, ki so ga mnogi primerjali z največjimi legendami, kot je Aretha Franklin, vas ne bo pustil ravnodušnih.Predstavnica Malte ima vse tisto, kar potrebuje zmagovalka na tako pomembnem odru, kot je evrovizijski: melodijo, ki gre takoj v uho, ter energično in karizmatično vokalistko. Pesem pa obeta še veliko več: nedvomno se bo uvrstila med top skladbe letošnjega poletja.Destiny v skladbi nagovarja ženske, naj bodo samozavestne in naj zasijejo v svoji lepoti. Plesne ritme dopolnjuje z električnim »vajbom« in spevnimi pop vložki, ki na trenutke spominjajo na največje uspešnice Jennifer Lopez.Pod besedilo skladbe so se podpisali Malin Christin, Amanuel Dermont, Nicklas Eklund in Pete Barringer. Kot skladatelji pa: Malin Christin, Amanuel Dermont, Nicklas Eklund, Pete Barringer.Malta je na izboru Evrovizije prvič nastopila leta 1971 in je do danes nanizala 32 nastopov. Zaradi slabih uvrstitev se je sicer leta 1975 umaknila in se vrnila leta 1991. Od takrat je dosegla veliko zavidljivih rezultatov. Najdlje je prišla na drugo mesto, in sicer dvakrat: leta 2002 in 2005.Je letos končno prišel čas za najvišjo stopničko?Naročnik oglasnega sporočila je Filip Media