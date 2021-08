Najsevernejši doslej znan otok na planetu meri le 30 metrov

FOTO: Julian Charriere via Reuters

FOTO: Julian Charriere via Reuters

Znanstveniki so odkrili najsevernejšo kopensko točko na svetu. Otoček, ki je trenutno še brez imena, leži severno od Grenlandije in mu grozi, da bo kmalu izginil v morju.Raziskovalci so ga odkrili julija in sprva mislili, da so dosegli Oodaaq, doslej najsevernejši otok na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Univerza v Koebenhavnu je v petek sporočila, da je »otok, ki še nima imena«, najbolj severna kopenska točka na Zemlji.Majhen otok, ki je širok zgolj 30 metrov in visok tri metre, se je pokazal, ko se je premaknil ledenik. Sestavljen je iz blata z morskega dna, pa tudi iz morene – materiala, ki se nalaga pri premikih ledenikov.Ekipa, ki je otok odkrila, je predlagala, da se poimenuje Qeqertaq Avannarleq, kar v grenlandščini pomeni »najsevernejši otok«, poroča britanski The Guardian.»Obvestili so nas, da je prišlo do napake v mojem GPS-u, zaradi česar smo verjeli, da stojimo na otoku Oodaaq,« je povedal vodja misije iz oddelka za geofiziko in upravljanje naravnih virov univerze v Koebenhavnu. Kot je dodal, bi lahko neimenovani otok morje pogoltnilo že ob naslednji večji nevihti.Oodaaq leži približno 700 kilometrov južno od severnega pola, medtem ko je novi otok 780 metrov severno od Oodaaqa.