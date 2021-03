Miti o negi zob: navadna ali električna ščetka?

#Dvakrat, trikrat ali neštetokrat?

#Navadna ali električna?

REZULTAT: Električna sonična ščetka odstrani do sedemkrat več oblog kot običajna, in to zaradi 62.000 gibov na minuto.

REZULTAT: Električna sonična ščetka zmanjša pogostost krvavitev obzobnega tkiva dvakrat učinkoviteje od običajne zobne ščetke.

REZULTAT: Električna sonična ščetka je 50 % nežnejša od običajne zobne ščetke.

REZULTAT: Uporabnik ima jasen nadzor nad časom čiščenja in zaradi funkcij SmarTimer in QuadPacer lahko zobe umiva dlje kot z običajno ščetko.

Zakaj so električne zobne ščetke Philps Sonicare številka 1

Philips Sonicare je že drugo leto postala številka 1 med električnimi ščetkami po priporočilu slovenskih stomatologov. Slovenski stomatologi so prepoznali kakovost in rezultate v preventivi zdravja zob in dlesni ob redni uporabi ščetke Philips Sonicare.

Novost: Znebite se bakterij na ščetki

7 razlogov, zakaj izbrati sonično električno zobno ščetko Philips Sonicare: odstrani do 10-krat več zobnih oblog* tudi na težko dostopnih mestih

bolj beli zobje v samo 1 tednu

nežno masira dlesni

primerno za občutljive zobe

62.000 gibov na minuto**

hitro in enostavno čiščenje

v različnih barvah * V primerjavi z običajno zobno ščetko

* V primerjavi z običajno zobno ščetko

** Skupaj 62.000 gibov (dve vrsti gibov po 31.000) = kombinacija gibanja glave ščetke od leve proti desni in pulzirajočega gibanja

Philips Sonicare priporočajo tudi znani Slovenci:

Če sanjate o nasmehu v slogu hollywoodskih zvezdnikov, preverite, kako morate izboljšati svojo rutino v kopalnici.Neustrezna ustna higiena lahko povzroči številne težave, kot so vnetje dlesni in nastanek zobnih oblog, ki sčasoma lahko povzoročajo še dodatne nevšečnosti. Ravno zaradi tega je pomembno, da ste pri čiščenju zob dosledni, da osvojite pravo tehniko ščetkanja in da ne nazadnje izberete pripomočke, ki vam bodo povrnili filmski nasmeh.Redno in pravilno ščetkanje sta pravo zagotovilo, da bodo vaši zobje zdravi in da se v njih ne bodo nabirale umazanija in posledično škodljive bakterije. Težavni so predvsem najbolj skriti kotički in medzobni prostori, kjer je ponavadi srž številnih težav.Strokovnjaki pravijo, da pri ščetkanju ni treba pretiravati in da boste naredili dovolj, če jih boste ščetkali dva- ali trikrat na dan. Vse, kar je več, sicer vašim zobem ne bo škodovalo, veliko koristi pa tudi ne boste imeli. Vendar bolj kot samo število seans s ščetko na dan sta pomembnejši tehnika in izbira prave ščetke.Da boste res dosegli najboljše rezultate in svojim zobem zagotovili najboljše, morate tako nekaj več pozornosti nameniti predvsem izboru najustreznejše ščetke. Prva izbira slovenskih stomatologov je zobna ščetka Philips Sonicare , ki je dokazano učinkovitejša pri zagotavljanju brezhibne ustne higiene.To potrjujejo tudi štirje razlogi:Navadna zobna ščetka v štirih tednih zmanjša zobne obloge za osem odstotkov. Sonična zobna ščetka je veliko uspešnejša, saj v enakem obdobju zmanjša zobne obloge za kar 35 odstotkov.ročna ščetka za zobe v štirih tednih uspešno zmanjša krvavenje dlesni za 31 odstotkov. Sonična ščetka je uspešnejša, saj krvavenje dlesni v enakem obodbju zmanjša za 57 odstotkov.**Testirano s ščetko Philips Sonicare DiamondClean.Z ročno ščetko so zobje po šestih mesecih obrabljeni za 55 mikrometrov, s sonično ščetko pa za 22 mikrometrov.Povprečni čas čiščenja zob z običajno ščetko v dveh tednih znaša 74 sekund, s sonično pa 180 sekund.**Testirano s ščetko Philips Sonicare DiamondCleanSkrivnost učinkovitosti električne zobne ščetke Sonicare je v edinstveni sonični tehnologiji, ki zobe in dlesni čisti nežno, a hkrati učinkovito.Zobe temeljito očisti tudi na težje dostopnih mestih. Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje, tako da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge. Ščetka blagodejno deluje tudi na vaše dlesni, saj jih med ščetkanje nežno masira.Philips Sonicare je prvi patentiral sonično tehnologijo že leta 1992. V 29 letih je v sodelovanju s stomatologi izpopolnjeval tehnologijo in funkcionalnosti, zato so električne sonične zobne ščetke Philips Sonicare tudi številka 1 po priporočilu številnih svetovnih stomatologov.Lovro Iskra, dr. dent. med., oralni kirurg implantologPhilips Sonicare nenehno razvija svoje modele električnih soničnih zobnih ščetk z novimi funkcijami in dodatno opremo. Eden takšnih modelov jeAli veste, koliko bakterij živi na vaši ščetki? Čisto preveč.Zato uporabite poseben UV-čistilnik, s pomočjo katerega se v samo 10 minutah znebite do 99 % vseh bakterij in virusov, ki živijo na vaši ščetki.Hkrati lahko dezinficirate dve glavi ščetk. UV-čistilnik je še posebej priročen, kadar zbolite, saj se po bolezni priporoča menjava ščetke, zato da ne bi znova vnesli virusov in bakterij v svojo ustno votlino.Če uporabljate Sonicare, enostavno dezinficirate in si tako zagotovite vedno čisto glavo ščetke. UV-čistilnik se dobi v kompletu z električno sonično zobno ščetko ProtectiveClean 5100.»Ščetka je super! Ne samo, da odstrani 7x več zobnih oblog kot navadna zobna ščetka, s petimi različnimi funkcijami mi omogoča čiščenje, poliranje in beljenje zob.«»Zobna ščetka Sonicare DiamondClean Smart me vodi od začetka do konca umivanja zob, da ničesar ne zgrešim, za piko na i pa spremljam še aplikacijo na telefonu. Pretty smart.«»Občutek na zobeh, ko jih skrtačiš z električno zobno ščetko Philips Sonicare, ki se zobem popolnoma prilagodi in zajame vse predele, je neverjeten. Zato brez nje ne grem nikamor, tudi na dopust jo vedno vzamemo s sabo.«