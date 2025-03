Na cesti z eno najbolj črnih statistik za žabe

V nadaljevanju preberite:

Bistra pri Borovnici je bila desetletja usodna za dvoživke, ki so prečkale tamkajšnjo cesto. V projektu Life Amphicon poteka rekonstrukcija ceste, na kateri so vzpostavili tudi podhode in trajne varovalne ograje za dvoživke. Ti so se že pokazali za učinkovite. Na manjšem delu odseka neposredno ob gradu Bistra pa podhodov zaradi nasprotovanja lastnika zemljišča niso mogli postaviti. Tako bodo prostovoljci tam še naprej imeli veliko dela.

Prejšnjo soboto zvečer je bilo za dvoživke prehladno, zato so se prostovoljci, ki so prečesavali cestni odsek, ki je ostal brez podhodov, na zbirno mesto vračali s praznimi vedri. Pred zelo verjetnim koncem so s ceste rešili sekuljo in dva pupka, mladiča planinskega in samičko velikega pupka. Vse tri vrste so ogrožene. Letos jim je v enem večeru uspelo prenesti največ 225 dvoživk, od tega 210 žab, večinoma sekulj in rosnic. To je polovica vseh, ki so prečkale cesto, preostalih nam žal ni uspelo rešiti, je povedala koordinatorica prostovoljcev Špela Jevnikar.

Lokalni prebivalci so dvoživkam in njihovim reševalcem različno naklonjeni. Nekateri vožnjo upočasnijo in jim omogočijo prečkanje ceste, kakšen, kot ob našem obisku gospod z majhnima sinom in hčerko, se ustavi in se pusti poučiti o vrstah, ki živijo tam, medtem ko mala »znanstvenika« samičko velikega pupka z velikim občutkom pestujeta na dlaneh. Drugi mimovozeči pa ob deževanju žab čez cesto namerno še dodatno pritisnejo na plin in za prostovoljci vzklikajo rega kvak.