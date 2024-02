Na pustno soboto od Zmajevega karnevala do cirkuško obarvane povorke

Pustne prireditve konec tedna ponekod doživljajo vrhunec. V Ljubljani bo na današnjo pustno soboto Zmajev karneval, v Kotljah 45. karneval, na Igu pri Ljubljani 24. podkrimski karneval, karneval bo tudi v Litiji, pustne povorke so napovedali še v Celju, Lenartu, okolici Jesenic in Lukovice pri Domžalah ter v Kopru, kjer je cirkuško obarvana.

Lik zmaja bo sprevod maškar v Ljubljani povedel po starem mestnem jedru. Začeli bodo na Novem trgu in krenili čez Čevljarski most mimo Mestne hiše čez Tromostovje in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici do Kongresnega trga. Sodelovalo bo več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol v kostumih pravljičnih junakov. Zimo bodo odganjale tudi etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Kongresni trg se bo nato spremenil v plesišče s pestrim didžejskim programom.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Aktualne teme in lokalni junaki

V prizorih podkrimskega karnevala na Igu bodo poleg aktualnih družbenih in političnih dogodkov minulega leta svoje mesto imeli dogodki iz lokalne zgodovine, miti in legende in tradicionalni pustni liki.

Na tem območju nimajo tradicionalne maske, značilna lika v povorki pa sta že vsa leta večmetrska krimski in povodni mož, pri čemer krimski mož predstavlja okoliško hribovsko območje, povodni pa močvirnega. Oba moža nastopata v ljudskih pripovedkah teh krajev.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Litijski karneval bo potekal na temo inflacije odpoklicanih. Soočeni smo z inflacijo cen, inflacijo odpoklicanih izdelkov iz prodaje, inflacijo odpoklicanih funkcionarjev, tudi ministrov, so zapisali organizatorji. Na razumljiv način bodo vladi pomagali najti rešitve, obljubljajo. Podelili bodo nagrade skupinam, ki bodo predlagale najboljšo izhodno strategijo iz inflacijskega vala, najboljši nasvet za večjo prehransko varnost in napotek za stabilne politike.

Na že 45. karnevalu v Kotljah se bodo pustni vozovi, skupine in posamezne maske podale od Rimskega vrelca do vaškega centra. Sodelovali bodo tudi kurenti, medtem ko bo za koračnico poskrbel pihalni orkester železarjev Ravne. Napovedujejo pa tudi lik povodnega moža izpod Gore.

FOTO: Črt Piksi/Delo

V Lenartu več kot 1500 maškar

Na 31. Pustovanju v Lenartu bo v povorki več kot 1500 maškar. Pot jih bo vodila po Jurovski cesti, Ilaunigovi ulici, mimo centra za socialno delo, po Maistrovi, mimo avtobusne postaje, po Gubčevi in Goriški, mimo doma starejših do parkirišča pri vrtcu Lenart, kjer bo zabava.

V Kopru pa bo 14. Istrska pustna povorka posvečena cirkusu, tako da ne bodo manjkali klovni, žonglerji in akrobati. Začeli bodo na parkirišču pri stadionu na Bonifiki, nadaljevali vzdolž Ljubljanske ceste in Pristaniške ulice in zaključili v koprski Taverni.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Na valovih Radia Ognjišče bo v soorganizaciji z Misijonskim središčem Slovenije potekala dobrodelna akcija Pustna sobotna iskrica, na kateri bodo zbirali sredstva za otroke iz Ugande in misijon Rwentobo. Policisti medtem tako kot vsako leto v pustnem času opozarjajo, da vožnja v pustnih maskah, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje ter zmožnost obvladovanja vozila, ni dovoljena. Voznikom hkrati odsvetujejo vožnjo, če so pili alkoholne pijače.