Tudi pri nas po en ali dva primera zastrupitev z metanolom na leto

Mladi Avstralki Bianca Jones in Holly Bowles sta bili na potovanju, ki naj bi se ga spominjali vse življenje, a se je iznenada končalo v bolnišnici v Bangkoku, kjer sta po nekaj dneh umrli zaradi zastrupitve z metanolom. Domnevno usodni so bili kozarčki z alkoholno pijačo, s katerimi so ju brezplačno počastili v hostlu v mestecu Vang Vieng, na enem od nujnih postankov na priljubljeni popotniški poti po jugovzhodni Aziji. Kolikor je znano, so življenje izgubile še štiri osebe, iz Avstralije poročajo še o sedmem primeru zastrupitve z metanolom.

Primer je vzbudil pozornost medijev, zlasti avstralskih, ki skupaj s političnim vrhom od laoških oblasti zahtevajo preiskavo. Medtem so priprli in zaslišali upravnika hostla Nana Backpacker, pozneje tudi osebje. Za zdaj so poleg smrti devetnajstletnih Avstralk potrdili smrt še dveh turistk iz Danske ter po ene iz Velike Britanije in ZDA. V državah žrtev medtem vse, ki se odpravljajo na potovanje v Laos, opozarjajo, naj bodo pri uživanju alkohola previdni. Laoške oblasti, ki se dolgo niso odzivale, so konec minulega tedna izrazile sočutje in sožalje družinam umrlih in zagotovile, da poteka preiskava incidenta.

V globaliziranem svetu so zgodbe turistk na potovanju, na kakršno se odpravijo številni avantur željni mladi, hitro zakrožile, čeprav zastrupitve z metanolom niso nič novega ali posebnega. Ena zadnjih v Evropi je bila leta 2012, ko je zaradi tega umrlo 38 ljudi na Češkem in štirje na Poljskem, še več deset so jih zdravili v bolnišnicah.

Priprli so tudi osebje hostla Nana v Vang Viengu. FOTO: AFP

Tudi v Sloveniji imamo en ali dva takšna primera na leto, je povedal Damjan Grenc, zdravnik na centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, vendar se ne spomni nobenega smrtnega izida. Zdravljenje je namreč razmeroma preprosto, a je zelo pomembno, da čim prej ugotovijo, da gre za zastrupitev z metanolom.

Množične zastrupitve Češke oblasti so leta 2012 prepovedale prodajo vseh žganih pijač, potem ko je zaradi zastrupitve z metanolom umrlo 38 ljudi, več deset pa jih je končalo v bolnišnicah. Žrtve so bile tudi na Poljskem in Slovaškem. To je bil najhujši primer množične zastrupitve z metanolom v Evropi v zadnjih desetletjih, češke oblasti so sprožile obsežno preiskavo o tem, kako je strupeni alkohol metanol prišel v alkoholne pijače. Zastrupljene so bile steklenice s ponarejenimi etiketami vodke, slivovke, pijače tuzemak, podobne rumu, in drugih. Prodajali so jih v diskontnih prodajalnah po nižji ceni od uradne, poleg tega steklenice niso bile pravilno zamašene. Nekateri ljudje, ki so se zastrupili, so oslepeli, drugi so padli v komo. Posamezne smrtne primere so odkrivali še dve leti zatem. V regiji Orenburg v Rusiji okoli 1200 kilometrov jugovzhodno od Moskve je leta 2021 zaradi zastrupitve z metilnim alkoholom umrlo najmanj 17 ljudi. Oblasti so sprožile preiskavo o proizvodnji in prodaji izdelkov, tri osebe so obtožili ilegalne proizvodnje in prodaje nevarnih alkoholnih izdelkov v velikem obsegu. Zastrupitve s smrtnim izidom so v Rusiji sicer pogoste, na leto jih je menda več tisoč. Sporni alkohol pogosto prihaja iz ilegalnih destilarn, v Rusiji ga je menda kar polovico na trgu ilegalnega. V Indiji je leta 2020 po zastrupitvi z alkoholom umrlo najmanj 86 ljudi. Policisti so v zvezni državi Pandžab izvedli 25 aretacij in zaplenili zaloge nezakonito proizvedenega alkohola, je takrat poročal BBC. Tudi tam so na črno v nezakonitih destilarnah izdelane alkoholne pijače, ki jih prodajajo revnemu prebivalstvu. Vsako leto je to vzrok za več sto smrti. V Mehiki je bil sredi pandemije covida-19 primer obsežne zastrupitve z etanolom, žalujoči za pogrebom so pili alkohol, kar polovica jih je umrla. Zastrupitve z metanolom so pogoste tudi v Afriki. V Ugandi je zaradi nje leta 2010 umrlo 80 ljudi. Vzrok je bil metanol, ki so ga dodali doma pridelanemu ginu iz zelenih banan. Pridelava tovrstne pijače, znane kot waragi, je nezakonita, zato ljudje ob prvih simptomih niti niso poiskati zdravniške pomoči.

Učinkovito zdravilo: alkohol

Metanol je alkohol, ki se uporablja kot industrijsko topilo, je pa tudi pogosta sestavina neustreznih destilatov. V prvi frakciji žganjekuhe namreč nastane tudi metanol, ki je toksičen in ga je treba zavreči. Kot je pojasnil Rajko Bernik, redni profesor na ljubljanski biotehniški fakulteti, je to približno odstotek ali dva tekočine, ki je uporaben kvečjemu kot razkužilo.

Ljudje, ki so se zastrupili z metanolom, so namreč zelo opiti, pospešeno dihajo, imajo motnje zavesti in vida, našteva Damjan Grenc s centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. FOTO: Roman Šipić

Če tega ne zavržejo, bodisi zaradi pomanjkanja znanja bodisi ker želijo prodati vse žganje do zadnje kapljice, pa lahko nastanejo hude težave, je opozoril Grenc. Alkohole v našem telesu razgrajuje encim, ki se imenuje alkoholna dehidrogenaza. »Ta encim je odgovoren za to, da se alkoholi detoksicirajo, se spremenijo v razgradne produkte in izločijo iz telesa. Ko ta encim naleti na metanol, pa naredi toksične produkte, eden je formaldehid, drugi pa mravljična kislina, ki povzročita hudo zakisanje organizma,« je pojasnil sogovornik s centra za klinično toksikologijo.

Za potrditev zastrupitve z metanolom je sicer potrebna sodnomedicinska analiza, je dejal Grenc, je pa mogoče sklepati o tem tudi na podlagi drugih znakov. Ljudje, ki so se zastrupili z metanolom, so namreč zelo opiti, pospešeno dihajo, imajo motnje zavesti in vida, celo slepoto, epileptične krče, sledi lahko akutna ledvična odpoved, zaradi česar morajo začasno na dializo, in v najhujših primerih smrt.

Zdravljenje je sicer razmeroma enostavno, saj imamo precej učinkovit protistrup, to je etanol oziroma navadni alkohol, kakršnega sicer spijemo v alkoholnih pijačah. In tako se tudi v bolnišnicah zares lahko zgodi, da pride kdo čezmerno opit in mu kot zdravilo ponudijo alkohol. »Omenjeni encim, alkoholno dehidrogenazo, je namreč treba čim prej zaposliti z alkoholom, da preprečiš, da se metanol presnavlja v toksične snovi,« je pojasnil Damjan Grenc. Pacienti resda običajno dobijo intravensko infuzijo, a v sili bi bila povsem ustrezna tudi alkoholna pijača, je dodal preprosto resnico.

Vang Vieng velja za nujno postojanko na popotniški poti po jugovzhodni Aziji. Priljubljen je zlasti med mladimi popotniki, željnimi zabave. FOTO: Shutterstock

Drugi antidot pa je fomepizol, ki pa ne prehaja v možgane in ne povzroča motenj zavesti kot etanol ter bi ga uporabili v primerih tovrstnih zastrupitev pri otrocih, če bi, denimo, spili kakšno čistilo.

Toksičnost se izrazi šele po nekaj urah

Problem zastrupitev z metanolom pa je, da se toksičnost začne izražati šele po nekaj urah, morda celo po enem dnevu, kar pojasnjuje tragične primere, kakršni so se zgodili v Laosu, pred časom tudi na Tajskem, ko je umrlo najmanj šest ljudi, več kot 20 pa jih je bilo hospitaliziranih, ali pred 12 leti na Češkem in Poljskem. »Če pridejo v pozni fazi v bolnišnico, ne moreš več veliko pomagati. Reagiraš lahko, dokler je metanol še prisoten. Ko je zmetaboliziran, spremenjen v toksične produkte, ne moreš nič več narediti, lahko samo podporno zdraviš,« je pojasnil sogovornik.