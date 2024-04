Na strastnem zmenku s šestimi damami

V nadaljevanju preberite:

Ko sta si Lucy Moss in Toby Marlow v zadnjem letniku študija na Univerzi Cambridge v okviru univerzitetnega gledališča leta 2017 zamislila predstavo, v kateri vsaka od šestih žena Henrika VIII. s svojega stališča pripoveduje zgodbo o življenju s kraljem, si ni nihče veliko obetal od odločitve, da se študentska produkcija odpravi na edinburški festival Fringe.

Muzikal si je avtorski par zamislil kot predstavo v obliki koncerta pop glasbe, v kateri se zvrstijo zgodbe kraljic – Katarine Aragonske, Anne Boleyn, Jane Seymour, Ane Klevske, Katarine Howard in Katarine Parr. Po glasbeni plati se posamezne skladbe razlikujejo, izpisane so v loku od hiphopa do klasične balade, intonirane pa so po uspešnicah znanih pop pevk, od Britney Spears, Alicie Keys in Ariane Grande prek Beyoncé, Jennifer Lopez in Jennifer Hudson do Miley Cyrus, Avril Lavigne, Celine Dion, Adele, Sie, Nicki Minaj in Rihanne.