Naj vam stres ne pride do živega

Ste vedeli, da se več kot 73 % ljudi dnevno spopada s stresom? Ko smo pod stresom, se v nas sproži odziv boja oziroma bega. Stres je namreč naravna obramba telesa, ki se odziva tako, da proizvaja večje količine kortizola, adrenalina in noradrenalina. S tem telo pripravi na beg.

Ko smo pod stresom, se upočasnijo normalne telesne funkcije, kot sta prebava in imunski sistem. Povzroča tudi povišan krvni tlak, pospeši se srčni utrip, zmanjša se imunska aktivnost in mišice postanejo napete. Sodobna problematičnost stresa je v tem, da postaja dolgotrajen.

Katere bolezni lahko nastanejo zaradi dolgotrajnega stresa

Vsakodnevni stres povzroča različne zdravstvene težave. Sprva so manjše in nedolžne, sčasoma pa se lahko razvijejo v hujše bolezni. Kronični stres nam najprej povzroči prebavne težave, utrujenost in hitrejše staranje telesa. S stresom so povezani tudi izgorelost, povišan holesterol, diabetes, Alzheimerjeva bolezen in rakava obolenja.

Zato je zelo pomembno, da stres jemljemo resno in izničimo njegove negativne učinke. Proti njemu se lahko uspešno borimo na različne načine:

z redno telesno dejavnostjo,

tako da si čas zapolnimo s stvarmi, ki nas navdajajo s srečo,

vzamemo si čas zase,

prehranjujemo se zdravo,

z različnimi tehnikami sproščanja,

z rednim uživanjem antioksidantov, ki nas lahko zaščitijo pred negativnimi učinki stresa.

Z antioksidanti nad tegobe današnjega časa

V našem telesu dnevno nastajajo prosti radikali, ki se povečajo ravno takrat, ko smo pod stresom. Telo se lahko pred njimi uspešno obvaruje s pomočjo antioksidantov, ki izničijo njihov negativni učinek. Težava nastane, ko je prostih radikalov preveč, antioksidantov pa s prehrano ne zaužijemo dovolj. Takrat pride do oksidativnega stresa. Ta v telesu povzroči vnetja, privede lahko tudi do degenerativnih procesov, kjer se poškodujejo naše celice. Zato je pomembno, da antioksidante uživamo redno.

S hrano težko zaužijemo dovolj antioksidantov. FOTO: AdobeStock

Antioksidant nove generacije – resveratrol

Molekula resveratrol je veliko več kot samo antioksidant. Preprečuje negativne učinke, ki jih stres povzroča našemu telesu, in sicer tako, da se bori proti prostim radikalom in izniči njihove negativne učinke.

Najbolje pri resveratrolu je, da ga lahko uživamo tako preventivno kot tudi takrat, ko že imamo kakšne simptome ali obolenja. Priporočljivo je, da ga uživamo redno, s tem pa lahko vsakodnevno zaščitimo telo pred negativnimi učinki, ki jih povzroča stres.

Zakaj ravno Resveratrol Forte

Resveratrol pridobivajo iz korenine japonskega dresnika, ki je eden boljših virov resveratrola. Ta rastlina je praktično neuničljiva. Moč in trpežnost ji daje ravno resveratrol, ki je v njenih koreninah. Z enako močjo krepi tudi osebo, ki ga uživa.

Pozitivne učinke resveratrola raziskujejo in potrjujejo tudi strokovnjaki na priznanih univerzah, ena izmed njih je univerza Harvard. Na Pubmedu je na temo resveratrola objavljenih že več kot 10.000 člankov.

Pozitivne učinke resveratrola so raziskovali in potrjevali tudi strokovnjaki na priznani univerzi Harvard.

Ogromna moč v samo eni tableti

V Sloveniji so raziskovalci na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo iz Maribora preučevali antioksidativno delovanje in protirakave učinke izdelka Resveratrol Forte. Zaradi vsebnosti čistega 200 mg resveratrola in 200 mg fitokompleksa so izbrali Resveratrol Forte. Vsebnost resveratrola in fitokompleksa je bila najvišja ravno v tem izdelku. Zaradi sinergije med resveratrolom in fitokompleksom je izdelek bistveno močnejši, kot če bi imeli samo eno izmed učinkovin. Fitokompleks dodatno izboljša prehajanje resveratrola v celice, zato je njuna sinergija nepogrešljiva.

Komu se priporoča

Uživanje prehranskega dopolnila Resveratrol Forte priporočamo vsem, ki ste dnevno izpostavljeni stresu, se soočate z utrujenostjo in imate šibek imunski sistem. Primeren je tudi kot podpora pri težavah s srčno-žilnim sistemom in pri diabetesu. Uživate ga lahko tudi preventivno in tako zaščitite svoje telo. Le zdravo telo je lahko vitalno in mladostno, zato poskrbite za svoje zdravje še danes!

Sreča in zdravje naj žarita iz nas. FOTO: AdobeStock

Zato zase izberite le najboljše. Izberite Resveratrol Forte:

Izjemna moč v eni tableti:

Močno antioksidativno delovanje

Izbrali so ga strokovnjaki Univerze v Mariboru

Sinergija 200 mg resveratrola + 200 mg fitokompleksa











