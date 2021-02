Najbolj vroči trendi čevljev za vsak slog

Polškornji v svetli barvi

FOTO: BestSecret

FOTO: BestSecret

Usnjeni škornji do kolen

FOTO: BestSecret

FOTO: BestSecret



Udobne superge z barvnim vzorcem

FOTO: BestSecret

FOTO: BestSecret

Prihajajoča pomlad nam daje upanje, da se bodo stvari skupaj s toplim vremenom normalizirale. Naše življenje bo počasi znova zaživelo in vedno, ko je pred nami nov začetek, obstaja razlog, da v garderobo vnesemo novo življenje!Z veseljem te podpiramo pri tej misiji z ekskluzivnim povabilom na. Postani član te zaprte nakupovalne skupnosti in odkrij več kot 3.000 mednarodno znanih modnih blagovnih znamk, kot so Guess, Diesel in Calvin Klein, z do 80-odstotnim popustom. Morda imaš še to srečo, da v zadnjih dneh zimske razprodaje dobiš nekaj privlačnih ponudb, vendar ne pozabi, da je število vabil omejeno.Vsi smo navdušeni, da se bomo lahko končno malo lepše oblekli, kajne? Mnogi se sprašujejo, kako vnesti svež pridih svojemu najljubšemu videzu, odgovor pa je s čevlji! Skupaj z BestSecret smo izbrali več videzov, s katerimi se lahko poigraš v kombinaciji z enakimi čevlji za različne priložnosti. Ne odlašaj z uporabo teh praktičnih idej in preživi noč ob nakupovanju na BestSecret!Ne glede na to, ali imaš raje udobna oblačila ali nekoliko bolj modne različice za priložnosti, ko greš od doma, je nekaj dobrih starih škornjev na vezalke popolna izbira. Poišči svojo najljubšo svetlo barvo za to pomlad in jo kombiniraj z obleko srednje dolžine s potiskom, da ustvariš romantičen in ženstven videz.Če nameravaš dan preživeti na poti, svoj videz dopolni z udobnimi hlačami. Ujemajoča se torba ali pulover ti bosta dala več svobode pri izbiri barv za druge kose.Visoki usnjeni škornji bodo tvoji obleki dodali nekaj drznosti, ki jo lahko poudariš ali zakriješ, odvisno od tvojega sloga in priložnosti. Za v službo jih lahko nosiš z modno bluzo in krilom s trendovskim vzorcem.Za sobotno kosilo s prijateljicami škornje kombiniraj z vsakdanjo, ne preveč oprijeto obleko, vse skupaj pa dopolni z igrivo manjšo torbico. Široko se nasmej in se odpravi v svojo najljubšo restavracijo!Superge so že dolgo nazaj postale del poslovnega videza, zlasti tiste v nevtralnih barvah. Če iščeš udoben, a moderen videz za nošenje med tednom, razmisli o kombiniranju para svojih najljubših superg z vsakdanjimi hlačami, za zgornji del pa uporabi več slojev. Brezrokavniki so v tem letnem času še posebej priljubljeni!Seveda je tudi športni videz odlična izbira. Izberi kavbojke v priljubljenem kroju s širokimi hlačnicami in jih kombiniraj z najljubšim zgornjim delom trenirke. Tako oblečena lahko greš po opravkih ali se srečaš s prijateljico v parku.Upamo, da si tako navdušena nad prihajajočo pomladjo, kot smo mi, in si pripravljena na nov začetek. Ne pozabi zdaj zahtevati svojih ekskluzivnih registracijskih pravic pri BestSecret , ker je število povabil, ki jih imamo, omejeno. Uživaj v tej ekskluzivni nakupovalni izkušnji z do 80-odstotnim popustom!