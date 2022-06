Najstarejše slovensko mesto se je kopalo v slovenskem zlatu

Na Ptuju, kjer je potekala tekma svetovnega pokala elitne serije FIFG 500, smo bili v družbi svetovne elite priča največjemu uspehu slovenskega footgolfa. Prvič v zgodovini je na najvišjo stopničko med moškimi v svetovnem pokalu stopil Slovenec Uroš Krajnc, domači matador, prva violina ptujskega footgolfa in ljubljenec domačega občinstva, ki je dobesedno ponorelo ob njegovem zaključnem udarcu in zgodovinskem dosežku. In to pred domačim pragom!

Toda to še ni bilo vse, zaključne boje je v takšnem slogu sklenil tudi Renato Hvalec in prav tako v odločilnih obračunih peterice najboljših med seniorji 45+ odločno potapljal žogo ter prvič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala in svojil enega izmed največjih turnirjev na svetu.

Da bo mera polna, je na koncu poskrbel še super senior Nani Franc Matjašič v kategorji 55+, ki je še drugič zapored stopil na najvišjo stopničko v svetovnem pokalu in ponovil lanskoletni uspeh na prestižnem Slovenia Opnu. Ko pa k temu dodamo še ekipni uspeh, saj je Slovenija (Uroš Krajnc, Dejan Novak, Denis Mlekuž in Damjan Turk) prvič stopila na najvišjo stopničko, lahko mirno zapišemo, da je bil to »zlati dan« sloveskega footgolfa, ki ga bo težko ponoviti.

Najstarejše slovensko mesto z zlatim leskom

Čestitke gredo tudi organizatorjem, saj so brezhibno izpeljali velik športni projekt in na najboljši način promovirali našo deželico na sončni strani Alp in naše najstarejšo mesto, ki se je tokrat bleščalo v footgolfskem zlatu!

Krajnc je dokazal, da je svetovni as, ko je pred očmi celega sveta v neposrednem TV-prenosu zaključka tekmovanja za »ptujsko zlato« suvereno potapljal žogo iz raznih položajev. Vsi ostali zvezdniki tega športa so bili enotni, da je bil tokrat ptujski as nepremagljiv.

Na sporedu tudi pokalno tekmovanje Ptujčani so ob mednarodni tekmi odlično izpeljali še pokalno tekmovanje. V članski konkurenci je slavil Uroš Krajnc (FG Ptuj) , drugi je bil Denis Mlekuž (FG Posočje) , tretji pa Dejan Novak (FG Ptuj). Med seniorji je slavil član FG Pomurja Renato Hvalec, drugi je bil Simon Sladič (FG Posočje Bovec), tretji pa Peter Dirnbek (FG Sport club M/Olimje). V ženski kategoriji je zmagovalka slovenskega pokala za leto 2022 postala Sabina Huber (FG Ptuj), drugo mesto pa je osvojila šele 16-letna članica FG Sport cluba M/Olimje Karolina Pernek. Pri mladincih je naslov poklanega zmagovalca osvojil Anžej Kvas, drugi je bil Tomaž pernek (oba FG Sport club M/Olimje), tretje mesto pa osvojil Enej Huber (FG Ptuj).

Čeprav še devet lukenj pred koncem tekme nič ni kazalo, da bi lahko Matjašič posegel med prvo trojico, je s fantastično igro v nadaljevanju (kar 6 birdiejev) prišel do svojega drugega zlata v svetovem pokalu in še enkrat dokazal, da je mojster za velike tekme. To je njegova druga trofeja na Slovenia Opnu, lani je slavil v konkurenci seniorjev 45+.

Renato Hvalec je bil z odličnim drugim dnem v igri za zlato kolajno. Tega simpatični član FG Pomurja nikakor ni hotel izpustiti iz rok. V dramatični končnici petih najboljših je bil najbolj zbran in natančen ter zasluženo slavil na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu. In tako tudi nadaljeval tradicijo zmag na Slovenia Opnih med seniorji 45+.

Ekipna tekma? Kapo dol, premagati takšne velesile, kot so Slovaška, Madžarska in Argentina, je dosežek, ki ga bo težko ponoviti. Mlekuž (FG Bovec Posočje), Novak, Krajnc in Turk (vsi FG Ptuj) so prikazali fantastično igro in za seboj pustili vso svetovno elito.

Med mladinci do 18 let se je izkazal član Sport cluba M Anžej Kvas, ki je osvojil končno tretje mesto, potem ko ga je v odločilnem delu tekmovanja za las ugnal Madžar Matuš Dubravka. Z nekaj več športne sreče bi lahko segel še višje, je pa to vsekakor odlična spodbuda za nadaljnje delo.

Ptujčani so se izkazali kot izvrstni organizatorji. Eden največjih turnirjev na svetu se je končal spektakularno, s podaljšano igro najboljših in izjemnimi potezami zvezdnikov footgolfa. Televizija je naredila svoje in še dodatno podkrepila vse napore organizatorjev, da to igro čim bolj približa ljubiteljem športa. Gledalci ob igriščih so uživali ob vragolijah in mojstovinah najboljših posameznikov. Piko na i pa so dodali fantastični rezultati slovenskih igralcev, ki so se drzno postavili po robu najboljšim na svetu in jih tudi premagali. Najstarejše slovensko mesto je tokrat še malce bolj sijalo tudi po zaslugi slovenskega zlata, ptujska županja Nuša Gajšek pa je uživala ob podeljevanju nagrad našim vrhunskim športnikom.

Izidi, moški:

1. Krajnc Uroš (Slo, WPO)

2. Bartko Tomas (WPO)

3. Bacskai Bence (WPO)

4. Mlekuž Denis (Slo)

5. Novak Dejan (Slo)

*WPO po podaljšani igri

Moški nad 45 let (Senior):

1. Hvalec Renato (Slo, WPO)

2. Zsuppan Peter (WPO)

3. Vittek Marek (WPO)

Moški nad 55 let (Senior+):

1. Matjašič Franc Nani (Slo)

2. Repič Darin (Slo, WPO)

3. Blahovec Štefan (WPO)

Ženske:

1. Čermakova Lucia

2. Kuchta Dóra

3. Suss Tiffany

Mladinci do 18 let:

1. Sipocz Artur

2. Dubravka Matuš (WPO)

3. Kvas Anžej (Slo, WPO)

Ekipno

1. Slovenija

2. Slovaška

3. Madžarska

FOTO: Črtomir Goznik

FOTO: Črtomir Goznik