Največji koncerti: od Modene do Copacabane in – nocoj – Zagreba

Z nocojšnjim zagrebškim koncertom s pol milijona obiskovalcev se bo hrvaški glasbenik Marko Perković - Thompson – po nekaterih podatkih so prodali 485.000 vstopnic – postavil ob bok največjim svetovnim zvezdam. V kategoriji koncertov, za katere je treba plačati vstopnino, bo gotovo prekosil rekord italijanskega rockerja Vasca Rossija. Za njegov koncert pred osmimi leti na avtodromu Enza Ferrarija v Modeni v Italiji ob njegovi 40-letnici glasbenega ustvarjanja je bilo prodanih več kot 225.000 vstopnic. Še bolj množični, merjeni v milijonih udeležencev, so bili brezplačni koncerti, zlasti na Copacabani v Riu de Janeiru.

Na eni od najbolj znanih plaž na svetu je bil pred dvema mesecema s koncertom Lady Gaga in približno 2,5 milijona obiskovalcev v okviru turneje Mayhem Ball dosežen nov rekord. Po Guinnessovi knjigi rekordov je bil to največji brezplačni koncert izvajalke z najbolj množičnim občinstvom, s čimer je po komaj letu dni presegla Madonno oziroma njen prav tako brezplačen koncert z 1,6 milijona poslušalcev na istem prizorišču. Madonnin nastop je bil prvi koncert izvajalke, ki je presegel milijon obiskovalcev.

Kaj tako množično poslušalstvo pomeni za performerje, je dan po koncertu povzela Lady Gaga na instagramu: »Pogled z odra mi je vzel dih. Ocenjuje se, da me je prišlo gledat 2,5 milijona ljudi, kar je največja množica za katerokoli žensko v zgodovini. Želim si, da bi lahko ta občutek delila s svetom – vem, da ne morem, ampak lahko rečem tole: če se izgubiš, lahko najdeš pot nazaj, če verjameš vase in trdo delaš.« Glede na to, da je brazilska policija dan zatem sporočila, da so aretirali dva človeka v zvezi z načrtovanjem detonacije bombe na koncertu, bi se lahko ta dan zapisal v zgodovino tudi drugače.

Na Copacabani, eni od najbolj znanih plaž na svetu, je bil pred dvema mesecema s koncertom Lady Gaga, na katerem so našteli približno 2,5 milijona obiskovalcev, dosežen nov rekord. FOTO: Renato Spyrro/Reuters

Tri milijone in pol ljudi na koncertu britanskega rockerja Roda Stewarta, prav tako na Copacabani, a za silvestrovo 1994, ostaja absolutni rekord v kategoriji brezplačnih koncertov. A kot je ob tem navedeno na portalu Guinnessove knjige rekordov, so v to številko všteti tudi tisti, ki so v ta del Ria de Janeira prišli le zato, da bi si ogledali polnočni ognjemet. Po nekaterih virih naj bi se tam gnetla 4,2-milijonska množica, ki je zasedla kar petkilometrski pas plaže.

S tem koncertom se je sklenilo za Brazilijo zelo uspešno leto, po zmagi nad Italijo na poletnem nogometnem prvenstvu v ZDA je po dolgih 24 letih četrtič postala svetovna prvakinja. Koncert je bil velik logistični zalogaj, med drugim so na vsakih 100 metrov uredili vstopne in izstopne točke ter dostopne evakuacijske poti, ki bi pomagale, da se množica razkropi v zgolj pol ure. Ta koncert je utrdil Copacabano kot priljubljeno prizorišče glasbenih dogodkov – leta 2006 je skupina Rolling Stones tja privabila 1,5 milijona oboževalcev –, veliko so od takšnih megadogodkov pridobili predvsem prevozniki in ponudniki namestitev.

Za koncert Vasca Rossija, ki sodi med najpopularnejše italijanske pop zvezdnike, je bilo leta 2017 prodanih več kot 225.000 vstopnic. FOTO: wikipedija

Vseh rekordov nima popularna glasba

Edini (plačljiv ali brezplačni koncert), ki se lahko kosa s Stewartovim rekordom, naj bi bil koncert francoskega glasbenika Jean-Michela Jarra, ki je zaslovel sredi sedemdesetih let s tretjim albumom Oxygène. Za svoj zvočno-svetlobni nastop pred impozantno arhitekturo moskovske državne univerze ob 850-letnici Moskve 6. septembra 1997 je prodal pol milijona vstopnic, mediji so navedli, da se je na vrh okoliških gričev povzpelo še približno tri milijone ljudi. Za to priložnost je za občinstvo pripravil veliko presenečenje: neposredno povezavo z rusko vesoljsko postajo Mir v živo. Še danes ostaja rekorder med rock koncerti, za katere je bilo treba plačati vstopnino.

Do nocojšnjega koncerta je rekord po prodanih vstopnicah od 1. julija 2017 pripadal mestu dobrih 400 kilometrov od Ljubljane, Modeni, kjer so na Modena parku za koncert Vasca Rossija ob njegovi 40-letnici glasbenega ustvarjanja prodali 225.173 vstopnic. Toda vsi rekordi le niso v rokah izvajalcev popularne glasbe.

Newyorška filharmonija pod taktirko njihovega takratnega glasbenega direktorja Zubina Mehte ter v sodelovanju z orkestrom ameriških marincev in številnimi solisti, med njimi tenoristom Plácidom Domingom, sopranistko Leono Mitchell in violončelistom Yo-Yo Majem, je prav na današnji dan leta 1986 z brezplačnim koncertom klasične glasbe na Veliko zelenico v Centralnem parku v New Yorku v ZDA privabila kar 800.000 ljudi. Večer v počastitev tedaj obnove Kipa svobode se je zapisal v zgodovino kot največji klasični koncert, ki ga do danes, vsaj uradno, še ni presegel noben drug.