Zaradi domnevnega bombnega napada na koncertu Lady Gaga aretirali dve osebi

Potem ko so mediji poročali, da so na velikem koncertu Lady Gaga na Copacabani policisti preprečili domnevni bombni napad, so prijeli dva osumljenca, poroča Guardian.

Brazilska policija je aretirala osebi, povezani z domnevnim načrtom za izvedbo bombnega napada na brezplačnem koncertu pevke Lady Gaga v Riu de Janeiru, ki se ga je udeležilo okoli 2,1 milijona ljudi. Oblasti menijo, da je bila cilj napada skupnost LGBTQ, navaja Guardian.

Kljub grožnji je bila varnost na koncertu visoka – prizorišče je varovalo 5200 vojakov in policistov. FOTO: Daniel Ramalho/AFP

Koncert je potekal na plaži Copacabana in je bil največji dogodek v karieri pop zvezdnice. Kljub resnosti domnevne grožnje je koncert potekal brez motenj, saj so oblasti namerno zadržale informacije o zaroti, da bi preprečile paniko.

Policija je potrdila, da je bilo sovraštvo do spolne usmerjenosti glavni motiv za napad. Osumljeni so menda rekrutirali najstnike, da bi izvedli napade z improviziranimi eksplozivi in molotovkami, ter širili sovražni govor po spletu.

Eden od aretiranih je vodja skupine iz zvezne države Rio Grande do Sul, obtožen nezakonitega posedovanja orožja, drugi pa mladoletnik iz Ria, obtožen spolne zlorabe otrok. Med preiskavami je policija zasegla elektronske naprave, a ni bilo najdenega eksploziva.

Skupina se je menda predstavljala kot Little Monsters, kar je sicer vzdevek za oboževalce Lady Gaga, da bi lažje zavajala najstnike. Ena od oseb je imela domnevno tudi verski motiv in Lady Gaga označila za satanistko.

Lady Gaga se je pozneje na instagramu zahvalila občinstvu in poudarila, da jo je množica pustila brez besed.