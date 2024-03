Plezalci bodo morali lastne iztrebke odnesti v bazni tabor

Problem človeških odpadkov na Everestu je zelo velik, je za CNN povedal Diwas Pokhrel, prvi podpredsednik združenja Everest Summiteers Association in poudaril, da tudi na samem vrhu najvišje gore sveta poteka onesnaževanje okolja, zato bodo vsi, ki se bodo letos povzpeli na Everest, morali lastne iztrebke prinesti nazaj v bazni tabor.

Brez novih pravil bi se težava namreč še poslabšala: lani je Nepal izdal rekordnih 478 plezalnih dovoljenj za vzpon na vrh. Potrjeno je bilo, da je 12 plezalcev umrlo na gori, medtem ko jih še pet uradno pogrešajo. To leto naj bi se na vrh Everesta odpravilo približno 1200 ljudi. Gre za novo uredbo lokalnih oblasti, ki je odgovor na neprijetne vonjave in prizore s človeškimi iztrebki na tem območju. »Naše gore so začele smrdeti,« je za BBC povedal eden od tamkajšnjih nosačev.

Velik problem

»Vsaka oseba proizvede 250 gramov iztrebkov na dan, na različnih baznih taborih pa preživijo približno dva tedna,« je pojasnil Jinesh Sindurakar iz Nepalske planinske zveze in dodal, da bo vsak plezalec dobil dve vrečki, od katerih bo vsako lahko uporabil šestkrat. Gre za posebne vrečke, ki vsebujejo kemikalije, te pa strdijo človeške iztrebke in jih naredijo večinoma brez vonja. Uradne statistike ni, a ocenjuje se, da med prvim taborom na dnu Everesta in četrtim taborom proti vrhu leži približno tri tone človeških iztrebkov.

Everest vedno bolj dobiva sloves odprtega stranišča. FOTO: družbena omrežja

Kot je za britanski BBC pred meseci izjavil Stephan Keck, mednarodni gorski vodnik, ki organizira odprave na Everest, je, denimo, South Col pridobil sloves odprtega stranišča. »Na višini 7906 metrov služi kot baza, preden plezalci poskušajo doseči vrhova Everesta in Lotseja. Ledu in snega skorajda ni, zato boste povsod naokoli videli človeško blato,« je povedal.

Smeti že vrsto let ostajajo velik problem na Everestu in drugih gorah v regiji, čeprav je vedno več čistilnih akcij, vključno z vsakoletno, ki jo vodi nepalska vojska in s katero so odstranili že 35.708 kilogramov odpadkov in plastike z različnih vrhov, vključno z Everestom, Anapurno in Baruntsejem, pa poroča Himalayan Times.

Nepalska vlada je v preteklosti objavila več pravil, vendar se mnoga niso izvajala. Zdaj naj bi bilo drugače. Alpinisti morajo torej računati na nov »kos« prtljage.