Hiša Walterja Whita iz serije Kriva pota na voljo za štiri milijone evrov

Zgodovinska hiša, ki je v kultni seriji Kriva pota (Breaking Bad) postala sinonim za preobrazbo Walterja Whita iz skromnega učitelja kemije v neusmiljenega kralja metafetamina, je zdaj na voljo za prodajo, piše angleški The Guardian.

Za relativno skromno nepremičnino, ki je del mirnega predmestja v Albuquerquu v Novi Mehiki, bo kupec moral odšteti slabe štiri milijone evrov. Precej preprosta hiša v arhitekturnem slogu ranča, ki ima štiri spalnice, dve kopalnici in dvoriščni bazen, tako bistveno odstopa od povprečne cene nepremičnin v tej soseski, ki znaša 409.000 evrov (421.000 dolarjev).

Hiša je v lasti družine Padilla od leta 1973. Joanne Quintana, ena izmed lastnic, opisuje, kako so leta uporabe, prepletena z družinskimi spomini, postopoma zasenčili navali oboževalcev serije.

»Tu je naš dom več kot pet desetletij. Tukaj smo doživeli obilo smeha, radosti in družinske topline. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Ne želimo več živeti zaradi teže tega, kar je postala,« je dejala Quintana.

Zgodila so se Kriva pota

Zgodba te hiše se je spremenila leta 2006, ko so jo lokacijski skavti serije izbrali za snemanje pilotne epizode. Njena zunanjost in dvorišče sta postala prepoznaven dom Walterja Whita, lika, ki ga je briljantno upodobil Bryan Cranston. V vseh petih sezonah serije so kamere pogosto usmerjale pogled na vhod hiše, njen bazen in streho.

Bryan Cranston je za vlogo Walterja Whita prejel kar štiri emmije in en zlati globus. FOTO: Robyn Beck/AFP

Streha je postala prepoznavni simbol serije, predvsem zaradi enega najbolj ikoničnih prizorov, v katerem Walter White v trenutku jeze zaluča škatlo s pico, ki se nato po naključju znajde na strehi. Ta prizor je navdušil množice oboževalcev, ki so se pred hišo družine Padilla pogosto ustavljali, da bi poustvarili slavni prizor iz serije.

Zaradi stalnih motenj in vdorov v zasebnost so lastniki leta 2017 postavili visoko ograjo, ki zdaj varuje hišo pred radovednimi pogledi. »Varnost je postala nujna, saj je naval obiskovalcev presegel vse meje sprejemljivega,« je pojasnila Quintana.

Hiša s tržnim potencialom

Čeprav prodajna cena morda presega realno vrednost hiše, se ta odraža v njenem kulturnem vplivu in neizmernem potencialu za prihodnost. Nepremičninski agenti so poudarili, da bo hiša verjetno preoblikovana v muzej ali drugo obliko turistične znamenitosti.

Joanne Quintana upa, da bo novi lastnik prepoznal priložnost za ohranjanje njenega mesta v zgodovini. »To ni več naš dom, ampak ikonična zgradba. Oboževalci si želijo dostopa – muzeja, prenočišča, česarkoli. Če jim to omogočijo, bodo zadovoljni,« je dejala.