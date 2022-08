Nasprotujejo cepljenju in zaupajo Putinu

V nadaljevanju preberite:

Večina ljudi, ki so bili vsaj enkrat cepljeni proti covidu-19, krivca za vojno v Ukrajini vidi v Rusiji oziroma njenem voditelju Vladimirju Putinu, nasprotno pa večji delež tistih, ki zavračajo cepljenje, za to krivi ZDA, pa tudi Nato, EU in Ukrajino. Izsledki raziskave, ki so jo med Avstrijci opravili na dunajski univerzi, pred nedavnim pa jih je objavil avstrijski časnik Profil, so podobni ugotovitvam družbe Valicon in ne presenečajo, se strinjata naša sogovornika, Andraž Zorko, direktor Valicona, in filozof Tomaž Grušovnik. Odgovor je v naklonjenosti teorijam zarote.