Nasveti za energijsko učinkovito izolacijo

Pravilno izoliran dom ali poslovni objekt ne le zmanjšuje stroške ogrevanja in hlajenja, temveč tudi izboljšuje udobje bivanja.

Pred izbiro izolacije preučite podnebne razmere v vašem kraju in energijske zahteve vaše stavbe.

Slovenija ima zmerno celinsko podnebje s precej hladnimi zimami in zmerno toplimi poletji. Zaradi tega je toplotna izolacija zgradb v Sloveniji ključna, da se zmanjšajo stroški ogrevanja pozimi in ohranja hlad v poletnih mesecih.

Materiali in njihove lastnosti

Na trgu je veliko vrst izolacijskih materialov, kot so kamena volna, steklena volna, ekspandirani polistiren (EPS), ekstrudirani polistiren (XPS), poliuretanska pena in celulozna izolacija. Vsak material ima svoje prednosti in slabosti ter različne toplotne upornosti (R-vrednosti).

Kamena oziroma mineralna volna omogoča dobro toplotno in zvočno izolacijo, je negorljiva in odporna proti vlagi in visokim temperaturam. Na drugi strani lahko med nameščanjem draži kožo in dihalne poti ter je obenem dražja in težja od nekaterih drugih izolacijskih materialov.

Izolacija s stekleno volno je dober kompromis med kakovostjo in ceno, saj zagotavlja dobro negorljivo toplotno izolacijo po zmerni ceni. Hkrati je odlična trajnostna izbira, saj jo je mogoče reciklirati. Žal tudi steklena volna draži kožo in dihalne poti med nameščanjem ter je manj trdna v primerjavi z drugimi materiali.

Ekspandirani polistiren (EPS) se lahko prilagodi različnim oblikam, je odporen proti vlagi in dobro izolira prostore za zmerno ceno. Po drugi strani je manj odporen proti visokim temperaturam in lahko sprošča strupene pline, če gori, ni tako trajnosten kot nekateri drugi materiali ter ima manjšo odpornost proti UV-svetlobi.

Njegov bratranec, trši in bolj trpežen ekstrudirani polistiren (XPS), ponuja boljšo toplotno izolacijo kot EPS in je bolj odporen proti vlagi, zato pa tudi dražji. Ni tako odporen proti visokim temperaturam in lahko sprošča strupene pline, če gori, ter lahko vsebuje pline, ki so škodljivi za ozonski plašč. Oba polistirena sta priljubljena izbira za zunanje zidne izolacije in temeljne plošče zaradi odlične toplotne izolacije in odpornosti proti vlagi.

Tudi malce dražja poliuretanska pena lahko sprošča strupene pline med nameščanjem in je manj odporna proti vlagi kot drugi materiali. Po drugi strani je odlična toplotna izolacija, saj ustvarja neprekinjen sloj, ki preprečuje prepih in je odporna proti vlagi in škodljivcem. Zaradi svoje odlične toplotnoizolacijske sposobnosti in neprekinjenega sloja, ki preprečuje prepih, je ta pena idealna za razpoke in težko dostopna mesta. Potrebno je strokovno nanašanje.

Od bolj trajnostnih in ekoloških izbir je na voljo celulozna izolacija, običajno izdelana iz recikliranega papirja. Primerna je za podstrešja in stene, vendar je treba zagotoviti, da je pravilno zaščitena pred vlago.

Tudi naravna lesna vlakna omogočajo dobro toplotno izolacijo in uravnavanje vlage, kar je odlično za naravno uravnoteženje notranje klime zgradbe.

Pri izbiri materialov bodite pozorni na R-vrednost, ki meri toplotno upornost materiala. Višja ko je R-vrednost, boljša je izolacijska sposobnost materiala.

Dobro nameščena izolacija ne bo prepišna ali razmočena. FOTO: Bauhaus

Tesnjenje in zračnost

Poleg izbire pravega izolacijskega materiala je pomembno tudi pravilno tesnjenje stavbe, da se preprečijo toplotne izgube in kondenzacija. Zagotovite, da je izolacija dobro zračna, da preprečite kondenzacijo in nastanek plesni.

Poleg namestitve izolacije je pomembno tudi tesnjenje špranj, razpok in drugih odprtin, kjer lahko zrak uhaja ali vstopa v stavbo. Uporabite tesnilne trakove, pene ali tesnila za zapolnitev teh mest.

Veliko toplote lahko uhaja skozi streho. Izolacija podstrešja je ena izmed najbolj učinkovitih načinov za zmanjšanje toplotnih izgub. Dodajanje izolacije v stene in tla lahko znatno zmanjša energetske izgube.

Čeprav okna in vrata običajno zajemajo manjši del površine stavbe, so lahko velik vir toplotnih izgub. Upoštevajte namestitev energijsko učinkovitih oken in vrat ter dodatne izolacije ali tesnila.

Prepričajte se, da bo voda pravilno odvedena, da izolacija v vsaki situaciji ostane suha. Mokra izolacija namreč izgubi veliko svoje izolacijske vrednosti. Pomembno je tudi redno preverjanje, zato vsake toliko časa preverite stanje izolacije. Če izolacija postane mokra, stisnjena ali drugače poškodovana, jo je treba popraviti ali zamenjati.

Izolacijo je treba dobro zaščititi pred vlago. FOTO: Bauhaus

Predpisi in subvencije

Če niste prepričani o najboljšem pristopu za vašo stavbo, se posvetujte s strokovnjakom za energijsko učinkovitost ali izolacijo. V Sloveniji obstajajo gradbeni predpisi, ki določajo minimalne zahteve za izolacijo, zato si pred izvedbo kakršnih koli del dobro preberite Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah in druge predpise.

Z vlaganjem v kakovostno izolacijo lahko znatno zmanjšate stroške energije, izboljšate udobje bivanja in zmanjšate vpliv na okolje.

Za pomoč pri investiciji se lahko obrnete tudi na Eko sklad, ki redno objavlja razpise za subvencije in ugodne kredite s področij izoliranja fasade, kleti in tal ter strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

