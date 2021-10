Ne popravljajte svojih betonskih tal, dokler ne preberete tega

Vendar narava pogostega in ponavljajočega se gibanja oseb, vozil ter dvigovanja in spuščanja težkih bremen neizogibno zahteva svoj davek.

Sčasoma se beton začne obrabljati.

To ni nič novega.

Prisotnost dobro znanih znakov, kot so razpoke, neravne površine in kopičenje vlage, lahko nakazuje na to, da so se vaša betonska tla začela obrabljati.

Preden obnovite svoja betonska tla ...

Obnova betonskih talnih oblog, čeprav draga, se za številna podjetja zdi najboljša rešitev. Vendar ima tudi posledice, ki niso za podcenjevati. Naštejmo le nekatere:

Kako dolgo traja sušenje?

Kdaj bomo lahko znova začeli proizvodnjo?

Koliko podjetje stane izpad dejavnosti?

Bomo izgubili stranke in ugled?

Ali si lahko privoščimo obnovo tal?

Kdaj je najprimernejši čas zanjo?

Poleg tega se morajo tisti, ki gledajo srednjeročno do dolgoročno, vprašati, čez koliko časa bo v proračunu znova na vrsti sanacija ali prevleka talnih površin.

Katere druge možnosti so na voljo

Obnova betonskih tal je draga rešitev v primerjavi z drugimi možnostmi. Kljub temu da obstajajo hitre rešitve za premaze tal z betonskimi polnili in tesnilnimi sredstvi za utrditev tal, te niso nujno praktične v prometnejših območjih. Za mnoge pojav majhnih razpok na talni površini pomeni le eno – barvanje!

Razpokana talna obloga iz epoksi smole. FOTO: Sestavi tla

Zakaj ne bi prekrili tal s čim, kar ne povzroča nobenih težav? Medsebojno povezljive PVC talne obloge so zasnovane tako, da varujejo tla, preprečujejo nadaljnje poškodbe in več kot 20 let nimate nobenih skrbi z betonsko površino pod njimi.

Sestavi tla – PVC talne obloge. FOTO: Sestavi Tla

Katere prednosti imajo PVC talne obloge

Naše PVC talne obloge zagotavljajo večje udobje kot beton, zmanjšujejo utrujenost in težave, povezane z dolgotrajnim stanjem na trdih površinah.

Podobno kot zaščitni ovitki pametne telefone ščitijo prvotna tla v prostorih.

Z debelino le 7 mm lahko talne obloge zdržijo promet z viličarji, pri čemer prevzemajo obremenitve in ohranjajo betonsko podlago v prvotnem stanju. (10 mm debele obloge zdržijo letalski in tovorni promet za težje industrijske namene!)

Naše PVC tovarniške talne obloge. FOTO: Sestavi tla

Polaganje medsebojno povezljivih talnih oblog brez uporabe lepil v številnih komercialnih situacijah omogoča zelo hitro namestitev. Ker ni potreben čas za sušenje, tudi ni nobenih skrbi z oskrbo vaših strank.

Z oblogami v številnih razpoložljivih barvah lahko območja enostavno razdelite na sektorje, uporabite barvne kode za posamezna območja, označite varne poti za pešce ali talnim oblogam dodate varnostna sporočila.

Prekrijte svoja tla z novo prevleko in se izognite poznejšim časovno zamudnim in dragim popravilom

Sestavi tla – talne obloge za industrijske površine. FOTO: Sestavi tla

Preverite, kako učinkovita bi bila zaščitna talna obloga v vašem podjetju ter kako lahko prihranite svoj čas in denar pri obnovi poškodovanih betonskih tal: https://www.sestavi-tla.si/ info@sestavi-tla.si

Naročnik oglasne vsebine je Sestavi tla d.o.o.