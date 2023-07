Nespodobno povabilo za Kofetarico

V nadaljevanju preberite:

Kofetarica Ivane Kobilce ostaja najbolj znana slovenska umetnina, ki ima zaradi denacionalizacijskega postopka nenavaden status. Petru Hribarju, dediču njenega nekdanjega lastnika, je priznano njeno lastništvo, ne pa tudi posest nad njo. Okoli dve desetletji po koncu postopka ostaja v Narodni galeriji,­ a se morebiten državni odkup ne zdi nič bližje.

Slika, ki tradicionalno velja za drugo najbolj priljubljeno v stalni zbirki Narodne galerije – za prav tako Kobilčinim Polet­jem –, je z denacionalizacijo prešla v last Petra Hribarja, nečaka njenega predvojnega lastnika Rada Hribarja, ki je bil z ženo Ksenijo žrtev vosovske likvidacije.

Dedič se le stežka sprijazni s sedanjimi okoliščinami. S sliko ne more razpolagati. Če je država denacionalizacijo gradu Strmol po njegovem izpeljala ustrezno – grad, nekdaj prav tako v lasti Rada Hribarja, so Hribarjevim z denacionalizacijo vrnili leta 2004, ti pa so ga za pet milijonov evrov prodali nazaj državi –, se o odkupu Kofetarice in še štirih drugih umet­nin s Strmola nič ne premakne.

Kot poudarja, je Narodni galeriji za skrb za sliko hvaležen, a je po njegovih besedah od države – ne glede na leve, desne ali vmesne vlade – doslej prejel le namig, da bi se nekako spodobilo, da bi sliko doniral, kdaj drugič pa so mu ponudili 150 tisočakov, a je ponudbo ocenil za izrazito prenizko.