Nikoli samo gospa Rivera

Človek, ki se ukvarja pretežno s seboj in ostaja znotraj meja lastnega sveta, okolici običajno ni zanimiv. Razen če to počne tako prepričljivo, da postanejo njegove izkušnje takšno ogledalo njegove eksistence, upanja in bolečin, da univerzalno nagovori širok krog in odpre možnosti neštetih interpretacij. Takšna je avtoportretna umetnost Fride Kahlo, mehiške slikarke številka ena in hkrati ene tistih umetnic, katere ime bi večina izstrelila med prvimi, če bi jih vprašali, naj navedejo nekaj najpomembnejših svetovnih umetnic minulega 20. stoletja.

Dobro stoletje po rojstvu Fride Kahlo ti že Googlovi algoritmi, če vtipkaš njeno ime v iskalnik, med najbolj izpostavljenimi vprašanji servirajo tudi naslednje: Who is the Mexican lady with the unibrow? Kdo je mehiška dama z zraščenimi obrvmi?

Danes zadošča kombinacija košatih obrvi, ki se stikajo, in spetih temnih las s pisanimi cvetovi ali trakovi, da na mah prepoznaš ikonično umetnico z biografijo, ki so jo zaznamovali otroška paraliza in huda poškodba v nesreči avtobusa ter tramvaja v mladosti, zatem nešteto operacij in obdobja hudih bolečin, dokaj viharno zakonsko razmerje, več spontanih splavov, eksistenčni dvomi, vseskozi pripadnost mehiški tradiciji in revolucionarnim komunističnim prepričanjem (pa četudi v kombinaciji z gibanjem med umetniško in družbeno smetano). Rodila se je leta 1907, a ji je bilo ljubše, če se je predstavljala z letnico rojstva 1910, kar je bila letnica mehiške revolucije, ki je odpravila dolgo diktaturo Porfiria Díaza. Danih ji je bilo le 47 let.