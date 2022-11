Nogomet je eden najpriljubljenejših športov na svetu, zato ni čudno, da novica o svetovnem prvenstvu v Katarju doseže tudi tiste, ki se zanj ne zanimamo zelo in ga igramo zgolj vsake toliko časa kot rekreativno dejavnost.

Poleg tega da je nogomet zelo razširjen, ga poznamo več vrst, na primer ameriški, avstralski, ročni, namizni, mali, dvoranski … nogomet. Vse te zveze (ali vsaj večina) bodo v nastajajočem slovarju eSSKJ potrebovale svojo razlago, saj ameriški nogomet ni zgolj nogomet, ki se igra v Ameriki, ampak je športna igra s svojimi pravili. SSKJ večine teh besednih zvez ne prikazuje in ne razlaga, kar kaže, da v času nastajanja slovarja še niso bile dovolj uveljavljene, da bi se uvrstile vanj. Globalizacija, popularnost različnih vrst nogometa in obširno poročanje o njem so povzročili, da bo geslo nogomet v eSSKJ daljše in bo imelo več stalnih besednih zvez kot v SSKJ. Slovar se tako kaže kot ogledalo družbe: več ko se beseda uporablja, več možnosti je, da bo geslo daljše, da bo imelo več pomenov in več besednih zvez.

Če se vrnemo k nogometu, temu aktualnemu v Katarju: lepo bi bilo, če bi nogomet spet postal bolj šport in manj posel, saj potem tudi obtožb o kršenju človekovih pravic, ki letijo na organizatorje, najverjetneje ne bi bilo toliko.

