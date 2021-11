Nov uspeh slovenskega footgolfa: drugo mesto v pokalu narodov

Srebrno odličje je s posamičnim uspehom zaokrožil Vasja Kovač (FG Posočje Bovec) z bronom. Čeprav se je sezona footgolfa pri nas že končala, so Slovenci tudi v Antalyi dokazali, da se lahko kosajo tudi z najboljšimi. Slovenija je po atraktivnem tridnevnem tekmovanju osvojila končno drugo mesto. Ekipo, ki je osvojila srebrno kolajno, so poleg Kovača sestavljali še Primož Zorč (oba FG Posočje Bovec), Nani Franc Matjašič in Peter Dirnbek (oba Sport club M Olimje).

Zlato so osvojili Slovaki, bronasti z letošnjega evropskega prvenstva, s tretjim mestom pa so presenetili domačini Turki. Na odlično pripravljenem igrišču prestižnega Golf kluba Titanic v Antalyi so Slovenci prikazali zrelo in taktično dobro igro, ki jim je na koncu prinesla tako želeno odličje. Zorč je kot najboljši slovenski igralec prejel tudi posebno priznanje.

»Seveda smo zadovoljni, v tako močni konkurenci smo končali na stopničkah. To je še en dokaz, kako slovenski footgolf napreduje. Mislim, da smo se vsi v ekipi maksimalno angažirali in odigrali taktično zelo dobro tekmo, kljub temu, da smo prvič igrali na tem igrišču. Želeli smo si medaljo in ko to uresničiš, enostavno moraš biti zadovoljen in vesel,« je povedal Zorč.

Kovač med posamezniki do brona

Z odličnim nastopom tako v prvem kot tudi v drugem dnevu tekme posameznikov med seniorji je Vasja Kovač tekmovanje zaključil na odličnem tretjem mestu. Ob bronastem odličju je prejel tudi denarno nagrado, potem ko si je že po prvem dnevu delil tretje mesto z rojakom Dirnbekom, šesti z dvema točkama zaostanka pa je bil Nani Franc Matjašič. Drugi dan je Kovač še popravil svoj rezultat in zasluženo pristal na stopničkah. Prvo mesto je osvojil Slovak Marek Vitek, drugo pa njegov rojak, legendarni Jan Holič.

Srebrni fantje: Vasja Kovač, Primož Zorč, Peter Dirnbek in Franc Nani Matjašič. FOTO: Footgolf zveza Slovenije

»Zelo sem zadovoljen z rezultatom tako v posamični kot ekipni preizkušnji. Dokazali smo, da smo konkurenčni tudi najboljšim – tako ekipam kot tudi posameznikom. Tudi s svojo igro v tem času, ko se je pri nas praktično že končala sezona, sem zadovoljen. Samo tekmovanje je bilo na visokem nivoju, pogoji pa so bili vrhunski. Na takšnih tekmah je preprosto užitek igrati. Veseli zapuščamo Antalyo in prepričan sem, da se vidimo tudi prihodnje leto,« je povedal aktualni slovenski prvak med seniorji.

Njegove besede pa so takoj potrdili tudi turški organizatorji. Slovenija, tako kot Slovaška, Anglija in Francija, si je že zagotovila nastop na pokalu narodov prihodnje leto. Med deseterico sta se uvrstila tudi Dirnbek (9) in Matjašič (10).

Turki so se izkazali kot odlični organizatorji

Turki so se tokrat izkazali kot odlični organizatorji tekmovanja, na katerem so nastopili tekmovalci iz Francije, Anglije, Slovaške, Češke, Rusije, Slovenije in Turčije. Tako igrišče kot samo tekmovanje je bilo na zelo visokem nivoju, prav tako tudi namestitve in vse ostale organizacijske aktivnosti. Vse je delovalo brezhibno, pripravili pa so tudi prvi neposredni televizijski prenos v footgolfu, predvajala ga je turška televizija. Veliko število gledalcev in izjemno lepo vreme pa sta poskrbela le še piko na i.

Posebno priznanje je na svečani podelitvi prejel tudi naš Aleksander Kravanja, član izvršnega odbora Mednarodne footgolf zveze (FIFG), in sicer za zasluge pri razvoju Turške footgolf zveze. Tudi za slovensko ekipo so turški organizatorji več kot odlično poskrbeli, saj so jim bili na voljo na vsakem koraku, ob tem pa so naši fantje bivali v prestižnem hotelu Mardan Titanic Palace ob turški obali.

»Že sam štart v Antailyi je pokazal, da smo dokaj samozavestno krenili v boj za odličje. Niti za trenutek nismo popustili, čeprav je borba za medalje tekla do zadnjega strela. Lahko samo rečem, da sem ponosen na soigralce, na ekipo, ki se je več kot odlično odrezala v tako močni mednarodni konkurenci. Verjeli smo v stopničke in jih tudi dosegli. Kaj je lepšega kot to, da se želje in cilji združijo? Antalya nam bo ostala v lepem spominu,« je po zaključku tekmovanja dejal Nani Franc Matjašič.

Rezultati:

- pokal narodov:

​​1. Slovaška 211

2. Slovenija 199

3. Turčija 198

- posamično, moški:

1. Tomas Bartko (Slk, –21)

2. Juraj Gubani (Slk, –21)

3. Viliem Mozolak (Slk, –19)

4. Ben Clarke (Ang, –18)

...

9. Primož Zorč (Slo, –12)

- senoirji:

1. Marek Vitek (Slk, –23)

2. Jan Holic (Slk, –14)

3. Vasja Kovač (Slo, –9)