Obilna indijska poroka razburja svet

Večmesečno poročno slavje najmlajšega sina najbogatejšega Azijca se počasi končuje. Anant Ambani, sin predsednika podjetja Reliance Industries Mukesha­ Ambanija, se bo ta konec ted­na poročil z Radhiko Merchant, hčerjo­ Virena in Shaile Merchant, ki imata v lasti farmacevtsko korporacijo.

Pija Kapitanovič

Svetovni mediji, od New York Timesa, BBC, Reutersa in drugih, že štiri mesece poročajo o razkošnih dogodkih, ki bodo vodili do poroke. Povabljena je bila vsa svetovna elita, gospodarska, politična in kulturna. Prišla sta Bill Gates in Mark Zuckerberg, nastopili so Rihanna, Justin Bieber, The Backstreet Boys, Katy Perry, Andrea Bocelli in mnogi drugi. Na dejanski poroki ta konec tedna bo morda nastopila tudi Adele, a družina o dnevu D ostaja skrivnostna.

Povabljena je bila gospodarska, politična in kulturna elita. Prišel je tudi Mark Zuckerberg z ženo Priscillo Chan. Foto Reliance Industries/Reuters

Osupljiv nakit, dekoracija, elitni šotori za 1200 povabljenih na številne predporočne dogodke, na katerih so imeli na voljo zasebne butlerje in stiliste, ne puščajo dvoma o megalomanski poroki, ki je pred vrati. Indijska vlada je zaradi pomembnih gostov, ki so prihajali in odhajali, celo povečala pristojnosti majhnemu mestnemu letališču ter ga določila za mednarodno. Pri tem je povečala število osebja. Kot so namreč zapisali pri agenciji Reuters, je v to mesto prispelo več sto zasebnih letal, ki so prevažala goste iz vse Indije in več kot ducata drugih držav, da bi se udeležili predhodnega dogodka. Na letališču Jam­nagar terminal običajno v povprečju sprejme pet prihodov na dan, vključno s tremi rednimi leti.

Bodoča nevesta je na enem izmed dogodkov nosila krilo, okrašeno z 20.000 kristali Swarovski, ob drugi priložnosti pa rožnato različico obleke Versace, ki jo je igralka Blake Lively nosila na Met Gala 2022. Ženin Anant, star 29 let, ki zaseda mesto v upravnem odboru Reliance Industries, večinoma odet v Dolce & Gabbana, se je ponašal z ročno uro Richard Mille, vredno približno 1,5 milijona dolarjev. Videoposnetek Marka Zuckerberga in njegove žene Priscille Chan, kako strmita v uro, je postal ­viralen.

Del zabav, na katerih so bile največje zvezde Bollywooda, se je odvil tudi na luksuznem križarjenju po Azurni obali, od Tirenskega morja v Italiji do francoskega Sredozemlja. Ustavili so se v Rimu, Portofinu, Genovi in Cannesu.

Da ne gre za nič manj kot kraljevo poroko, meni po poročanju BBC pisateljica in kolumnistka Shobhaa Dé. Po njenih besedah so indijski milijarderji –​ Ambanijevo bogastvo je ocenjeno na vrtoglavih 115 milijard dolarjev – novi indijski maharadže, zaradi česar da svatje pričakujejo mega ekstravaganco. »Indijci so vedno oboževali pompoznost in spektakel, tako kot Britanci,« je poudarila. V Indiji za poročne slovesnosti porabijo največ denarja, takoj za ZDA.

Mukesh Ambani s soprogo Nito Foto Reuters

Praznovanja so potekala v domačem mestu družine Jamnagar v zahodni zvezni državi Gudžarat, kjer je tudi Ambanijeva rafinerija nafte, največja na svetu. Ambaniji so s poslovnim imperijem – od nafte, telekomunikacij, kemikalij, tehnologije in mode do prehrane – prisotni po vsej Indiji, njihovo življenje pa je predmet intenzivne javne fascinacije.

Ambani starejši naj bi bil blizu vladi Narendre Modija, opozicijske stranke pa oblasti obtožujejo neupravičenega favoriziranja njihovega poslovnega imperija v javnih naročilih. Vrvež okoli poroke je poleg fascinacije – določeni mediji vsak dan v živo poročajo o vseh podrobnostih – tudi predmet kritik. Mnogi v državi, v kateri na desettisoče ljudi živi pod pragom revščine in v kateri je dohodkovna neenakost skrajna, takšno razsipavanje vidijo kot najmanj neupravičeno.

»Poroko je zlahka mogoče videti kot vrsto posmeha. Ne glede na to, kako absurdno se to morda zdi, je ta še vedno skladna z groteskno napihnjenostjo indijskih porok v zadnjem desetletju,« je povedal pisatelj in komentator Santosh Desai za BBC.

»To je del večjega premika v družbeni sferi. Pred enim ali dvema generacijama se je o bogastvu govorilo šepetaje. Danes mora bogastvo govoriti na glas. Kljub temu obilje te poroke izstopa.«