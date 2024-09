Ogrevanje na plin in olje – pametna izbira za prihodnost?

Spremembe omrežnin: kako bo to vplivalo na vašo odločitev o ogrevalnem sistemu?

s 1. oktobrom 2024 v Sloveniji začnejo veljati spremembe v obračunavanju omrežnine, kar bo za številna gospodinjstva in podjetja prineslo višje stroške na položnicah za elektriko. V času, ko je odločitev o ogrevanju na obnovljive vire energije, kot je toplotna črpalka, vse bolj priljubljena, pa se hkrati spopadamo z večjo obremenitvijo električnega omrežja. Z novim načinom obračunavanja omrežnine bodo tisti, ki obremenjujejo omrežje bolj, namreč plačevali več.

Kaj to pomeni za vas? Odločitev o novem načinu ogrevanja ter optimalna izbira ogrevalne naprave in energenta že dolgo namreč ni bila tako nehvaležna …

Rast povpraševanja po pečeh na plin in olje

V Veto Groupu opažajo večje povpraševanje po pečeh na plin in olje, kar je morda povezano tudi z omenjenimi spremembami. Zadovoljni so, ker uporabniku lahko ponudijo sodobne peči na plin in olje, ki zagotavljajo visoke izkoristke in maksimalno udobje, hkrati pa s čistim izgorevanjem ustrezajo najzahtevnejšim ekološkim standardom.

FOTO: Veto Group

Izkoristite prednosti sodobnih peči De Dietrich

Njihova prodajna uspešnica na področju peči na fosilna goriva je blagovna znamka De Dietrich. Njihovo dolgoletno sodelovanje s francoskim proizvajalcem vam omogoča ne le odlično strokovno podporo pri nakupu, montaži in servisnih storitvah, temveč tudi tehnično podporo, dostop do nadomestnih delov še dolgo po nakupu peči in kratke dobavne roke tudi v času povečanega povpraševanja.

De Dietrich, priznana francoska znamka z zgodovino od leta 1684, ponuja širok spekter učinkovitih in okolju prijaznih rešitev za ogrevanje in hlajenje, prilagojenih potrebam uporabnikov in njihovim zmožnostim investiranja. Z najnovejšimi tehnologijami zagotavljajo udobje in varčnost ter sledijo zahtevam modernega uporabnika.

FOTO: Adobestock

Varčne, zanesljive in pripravljene na prihodnost

Peči De Dietrich so že od nekdaj prav v vrhu po inovativnosti, zanesljivosti in kakovosti. Danes pa peči na plin niso le zanesljive in z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, temveč so s posebnim poudarkom na okolju že pripravljene na prihodnost in uporabo kombinacije zemeljskega plina in vodika.

Z Veto Groupom do prilagojenih rešitev, strokovne podpore in profesionalne montaže

Izbira novega ogrevalnega sistema zahteva tehten premislek in vaš dragoceni čas. Čeprav je dostop do informacij kar z domačega kavča in po spletu lahko koristen, pa to ni dovolj za sprejetje tovrstne odločitve.

V trgovinah Veto Group vam njihovi svetovalci pomagajo pri izbiri optimalne rešitve in ponudijo vam prilagojeno rešitev ter informacijo, ki bo odlična osnova za odločitev, v katero smer naj gre vaša investicija. Izbira za vaš dom ali podjetje bo tako lažja in manj stresna.

FOTO: Veto Group

Skupina Veto Group širi mrežo maloprodajnih enot po vsej Sloveniji, zato vam svetovalci lahko priporočajo lokalnega obrtnika iz vaše okolice, ki bo poskrbel za profesionalno montažo in vzdrževanje in bo tudi po vgradnji sistema v vaši bližini ter hitreje na voljo, ko ga boste potrebovali. Tako boste zanesljivo našli sistem, ki bo prilagojen vašim potrebam in bo dolgotrajno deloval optimalno.

