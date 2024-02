Opremljamo z arhitektko: Z odprtino povezani otroški sobi

Hčerka zaradi ADHD nujno potrebuje gibalni prostor, sin pa rad sestavlja lego kocke in dela poskuse. Potrebujeta pisalno mizo, ki bo zaenkrat služila tudi kot domača pisarna.

Trenutno sta otroka stara 5 in 6 let in rada tičita skupaj. Iz izkušenj pa vem, da se kasneje zgodi, da pride želja po ločenih sobah, zato sob nisem združila, ampak v steni naredila okroglo odprtino, ki se lahko kasneje zapre. Tako sta sobi še vedno povezani. Odprtina je na takšni višini, da bosta brez težav varno plezala skoznjo.

Dečkova soba ima manjšo omaro s predali in kar nekaj regalov s policami, da bo lahko razstavil vse svoje ustvarjalne izdelke, pod oknom je dolga klop s predali, ki se nadaljuje pod mizo, ta pa je postavljena pravokotno na okno. Ob mizi je prostor še za kak premični predalnik. Na tej steni je okrogla odprtina za v sosednjo sobo. V drugi dekličini sobi je pod odprtino postelja, pod ogledalom klop, ki se na koncu zaključi z regalom. Ob daljši steni sem ji predvidela plezalno steno z lestvijo in pod njo blazino, da bo plezanje varno. Za vrati je večja omara z drsnimi vrati in nekaj ogledal nepravilnih oblik, ki popestrijo sobo.

Vsak ima na steni svoj motiv tapete, ki se barvno povezujeta, pohištvo pa je v kombinaciji svetlega lesa in bele.

S to rešitvijo sta sobi povezani, a hkrati omogočata, da vsak od otrok svojemu delu doda svoj pečat.

