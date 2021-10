Otroci so dobili čisto svoj in popolnoma varen spletni kotiček

Nobena skrivnost ni, da otroci čedalje več časa preživljajo pred zasloni, leto, ki je za nami, pa je še dodatno spodbudilo uporabo pametnih naprav z (neomejenim) dostopom do spleta. Če je marsikateri starš še pred kratkim spodbujal svoje otroke, da prosti čas preživijo z igro zunaj ali ob prebiranju knjig namesto pred ekrani, se je to razmišljanje do danes precej spremenilo. Starši so sprejeli tako imenovano »nujnost« računalnikov v življenju svojih otrok in njihovo uporabo smiselno umestili v dnevni ritual.

Iz raziskave, v kateri je sodelovalo 308 staršev otrok, starih do 15 let, iz vse Slovenije, lahko razberemo, da kar 79 % otrok vprašanih uporablja splet in kar 69 % jih to počne pod nadzorom staršev. Skoraj dve tretjini jih na spletu preživi od 30 minut do dve uri dnevno, starši pa za zaščito pred neprimernimi vsebinami največkrat poskrbijo s pogovorom in poučevanjem o takšnih vsebinah, z omejitvijo časa, ki ga otroci preživijo na spletu, ter z uporabo aplikacij, ki blokirajo dostop do neprimernih spletnih strani.

Popolnoma brezskrben, varen, zabaven in poučen spletni kotiček, razvit posebej za otroke.

Na spletu lahko najdemo nešteto vsebin, namenjenih otrokom, ampak njihova vloga je pogosto zgolj, da jih zamotijo. Zato so pri Argeti, ki za podznamko Argeta Junior pripravlja vsem znane otroške namaze, razvili posebno spletno platformo Junior Dogodivščine, s katero se otroci na zabaven način marsikaj naučijo in je namenjena tako otrokom kot njihovim staršem.

K branju spletnih knjig vabi tudi eden izmed domačih avtorjev, Boštjan Gorenc - Pižama.

Spletna platforma ponuja številne igre, izzive, naloge in spletne knjige, ki so razvite s strokovnjaki z različnih področij in ustvarjene za otroke v različnih starostnih obdobjih. Da gre za kakovostne in primerne vsebine, so potrdili tudi priznani razvojni psihologi, ki so sodelovali pri njihovem nastajanju.

Vsebinski sklopi so razdeljeni na tri dele; knjižnico, igralnico in raziskovalnico. V knjižnici so otrokom na voljo kakovostne in poučne spletne pravljice z račkom Juniorjem v glavni vlogi. Igralnica ponuja vrsto iger, ki otroke učijo prepoznavanja oblik, krepijo spomin, učijo pravilnega ločevanja odpadkov itd. Raziskovalnica pa zagotavlja številne izzive, ki pomagajo pri treningu tako otrokovih možgančkov kot telesa.

Spletna platforma je vsem otrokom (in staršem) na voljo popolnoma brezplačno. Registracija na platformi sicer ni obvezna, a staršem omogoča, da ustvarijo otrokov profil in spremljajo njegov napredek.

Zgodbe priznanih in večkrat nagrajenih otroških avtorjev

Pri Argeti se zavedajo pomena branja, predvsem pa negovanja otroške domišljije. Zato knjižnica na spletni platformi ponuja veliko zanimivega branja. Spletne knjige so pomagali napisati priznani in večkrat nagrajeni domači in tuji avtorji, med katerimi so tudi Boštjan Gorenc - Pižama, Sanja Pilić iz Hrvaške, Dejan Aleksić iz Srbije ter Jagoda Iličić iz Bosne in Hercegovine.

Otroci lahko vsako knjigo preberejo ali poslušajo sami ali skupaj s starši. Še več, vsaka knjiga vključuje tudi različne interaktivne naloge, ki otroka še bolj vpletejo v samo zgodbo in mu pomagajo, da jo aktivno doživi oziroma postane del nje.

Pripravljeno posebej za otroke

Argetini razvojni tehnologi so izdelkom iz linije Argeta Junior izboljšali in posodobili recepturo. Med njimi tudi najbolj priljubljenemu okusu Argeta Junior Original, ki zdaj vsebuje manj maščob in soli ter je bogat z beljakovinami. Prav vsak namaz v svoji recepturi še vedno upošteva t. i. formulo »Brez«, ki zagotavlja, da izdelek ne vsebuje konzervansov, umetnih barvil, umetnih ojačevalcev okusa in glutena.

A to ni vse, kar je novega in izboljšanega. Pri Argeti vse otroške namaze Junior zdaj ponudijo v prenovljeni in še bolj igrivi embalaži.

* Raziskavo o uporabi spleta med otroki so izvedli pri blagovni znamki Argeta med 27. 10 in 2. 11. 2020. V raziskavi je sodelovalo 308 staršev, starih med 18 in 54 let, ki imajo otroke stare do 15 let.

Naročnik oglasne vsebine je Atlantic Droga Kolinska