Pet novih razvad za lepši vsakdan

Zakaj so cilji v življenju tako pomembni Z njimi merimo napredek in spoznamo, kakšne so naše sposobnosti.

So odlična motivacija pri delu.

Doseganje ciljev krepi samozavest.

Kakšni bodo vaši novi izzivi

FOTO: GettyImages

Ena, dva, sto … deset tisoč?

Postanite kulinarični guru

FOTO: GettyImages

Knjižni molj?

Postanite mali raziskovalec

FOTO: GettyImages

Pocrkljajte se

Bodite aktivni, ustvarjalni, radovedni iskrivi in tudi nežni. Ne prepustite se dolgočasju, zavihajte rokave in si to pomlad postavite prav poseben izziv: kaj pravite, če bi vsak dan premagali kar pet novih ciljev in si tako dokazali, kako preprosto je zbežati dolgočasni rutini.Naredite si križec na koledarju, ki bo označil vaš novi začetek. Mi vam sicer predlagamo pet preprostih nalog, seveda jih prilagodite sebi, svojim željam in nekaterim neizpolnjenim ciljem. Čas je, da zavihate rokave in obrnete nov list, zapolnjen z novimi cilji in dosežki.Namig: ne postavljajte si previsokih ciljev, naj bodo skladni z vašimi sposobnostmi in časom, ki ga imate na voljo. Izberite naloge, ki so vam blizu – tako značajsko kot tudi v skladu z vašim življenjskim slogom.Potrebujete motivacijo, ki vas bo spravila v pogon? Eden najbolj priljubljenih in zabavnih načinov je štetje korakov. Naložite si aplikacijo za štetje korakov na svoj pametni telefon in si postavite dnevne cilje. Če začnete z ničle, ne pretiravajte in začnite z na primer 5000 koraki na dan. Če ste vsaj malo aktivni, potem naj bo vaš cilj malo višji – 10.000 korakov!Nabiranje korakov naj bo zabavno – boste videli, kako hitro jih boste nabrali, če boste vsaj delno preskočili kakšno vožnjo z avtom ali avtobusom, če boste nadstropja v stanovanjskem bloku premagovali peš in ne z dvigalom in če se boste večkrat »prisilili« za kakšen sprehod.Aplikacija bo sproti zapisovala vaš napredek in vas pohvalila za vašo uspešnost.Nič za to, če niste vešči kuhanja. Začnite s preprostimi jedmi – da, tudi kuhano jajce velja kot prvi korak k vaši novi kulinarični pustolovščini. Bodite pogumni, odprite kakšno staro knjigo z recepti ali si pomagajte s številnimi nasveti na spletu.Spremljajte svoj napredek z dnevnikom fotografij svojih jedi.V obdobju popolne digitalizacije naših življenj se premalo zavedamo sproščujočega učinka, ko v roke vzamemo dobro knjigo in se predamo neštetim zgodbam slovenske in tuje literature. Kaj pravite, bi si postavili izziv, da bi vsak dan prebrali določeno število strani v knjigi? Lahko pa svoj cilj postavite malo drugače in določite število knjig, ki jih boste prebrali v nekem obdobju.Kaj pa, če bi se vrnili v šolske klopi in se odločili, da se boste vsak dan naučili kakšno zanimivo snov iz predmetov, ki ste jih imeli v šoli? Se še spomnite Newtonovega zakona? Ali veste, kako deluje fotosinteza? Katerega leta se je Aleksander Veliki spopadel s Perzijo?Odprite kakšno enciklopedijo, razširite si obzorja s kakšnim dokumentarnim filmom ali pokukajte celo v kakšen šolski učbenik. In, zakaj pa ne, potrenirajte sive celice s kakšnim srednješolskim matematičnim računom.Vsak nov dosežek si zasluži tudi nekaj razvajanja. Pocrkljajte se s kakšno sladko razvado – in to naj bo tudi vaš peti cilj.Ne veste, kako bi se razvajali? Predlagamo hitro čokoladno crkljanje z novim beljakovinskim čokoladnim napitkom Shake&Go Pomurske mlekarne so na prodajne police poslale prvovrstno čokoladno »pregreho«, ki jo lahko pijete ob vsakem trenutku dneva, saj je priročen in pripravljen za takojšnje uživanje. Na poti v službo, po vadbi, med branjem najljubše knjige ali ob filmskem večeru. Shake&Go je napitek, ki ga obožujejo mladi in malo starejši. Je bogat vir beljakovin in kalcija, ne vsebuje glutena, obogaten je z vitamini A, B, C in minerali, narejen je iz izključno iz slovenskega mleka.Lahko si svojo mlečno razvado pripravite tudi sami – vse, kar potrebujete, je katerikoli napitek iz Pomurskih mlekarn in nekaj kreativne kulinarične domišljije.Vam laktoza povzroča težave?Brez skrbi: Pomurske mlekarne so pomislile tudi na vas, in sicer z mlekom Pomursko mlejko 3,5 brez laktoze Poiščite ga na prodajnih policah in si privoščite razvajanje z veliko začetnico – poznate kaj bolj sproščujočega, kot je požirek toplega mleka z veliko žlico kakava?Naročnik oglasnega sporočila so Pomurske mlekarne