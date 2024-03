Pevski praznik prihaja v knežje mesto

Pomlad je v Celju rezervirana za mladinsko pesem. Ta je leta 1946 prvič preplavila mesto, ko je pred Prothasijevim dvorcem pelo tri tisoč otrok. Kasneje je festival prerasel lokalne okvire, postal vsejugoslovanski, nato mednaroden in tekmovalne narave. Letos spet doživlja prerod, pod njegovim okriljem bo odslej bienalno državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov. Na otvoritvenem koncertu 4. aprila bodo posebni gostje mešani pevski zbor Trnovci, ki je na mladinskem pevskem festivalu v Celju zmagal leta 1965.

Pobudnik in organizator tako imenovanega praznika mladinske pesmi je bil pred 78 leti učitelj na eni od celjskih osnovnih šol in zborovodja Jurče Vreže. Danes je mladinski pevski festival v Celju nepogrešljiv, pravi direktor celjske občinske uprave Gregor Deleja: »Epidemija je sicer proces kulturnih produkcij upočasnila, ampak dala priložnost za razmislek o novi, dopolnjeni obliki festivala. Jurče Vreže je leta 1946 v petju prepoznal eno izmed optimističnih točk, ki lahko da neki nov pogled v boljši, svetlejši jutri. Mladinski pevski festival je vedno temeljil na petju mladih, otrok, mladostnikov, ampak z željo povezovati generacije, in tej ideji sledi že skoraj 80 let. Zato se nam zdi dopolnitev z državnim tekmovanjem še toliko boljša.«

V preteklosti so festival zaključili s skupnim petjem več zborov. Na fotografiji je zaključek festivala leta 2009. FOTO: Aleš Černivec

Festival se je pravzaprav že začel s tako imenovanim festivalskim predtaktom. Prejšnji teden je v Celju z dekliškim pevskim zborom Gimnazije Celje Center nastopil dekliški pevski zbor iz Hamburga, sinoči je v cerkvi sv. Danijela mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju odpel Rekviem Mauricea Durufléja. Festivalski predtakt se bo zaključil s Pesemco, revijo otroških in mladinskih pevskih zborov občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore.

Revija in tekmovanje

Petintrideseti mladinski pevski festival se bo uradno začel 4. aprila s slavnostnim koncertom. Med petimi nastopajočimi zbori bo tudi zbor, ki je v Celju v kategoriji predmutacijskih zborov Jugoslavije zmagal leta 1965 z zborovodkinjo Majdo Hauptman. Člani nekdanjega mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Trnovo so pred desetimi leti z nekdanjo zborovodkinjo ustanovili odrasli, mešani pevski zbor Trnovci, ki bo na koncertu nastopil pod vodstvom Majde Hauptman in Petre Frece Šilak. Kot je dejal umetniški vodja festivala Nenad Firšt, bo nastop Trnovcev zagotovo nekaj posebnega: »Hkrati pa bo to nekaj, kar je festival, čeprav je mladinski, spodbujal že takrat, ko to še ni bila aktualna beseda, to je medgeneracijsko sodelovanje.«

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Trnovo je leta 1965 zmagal na mladinskem pevskem festivalu v Celju. Pod vodstvom takratne zborovodkinje Marte Hauptman in Petre Frece Šilak bodo na celjskem odru ponovno nastopili na otvoritvenem koncertu 4. aprila. FOTO: arhiv Trnovcev

Petek, 5. april, bo namenjen delavnicam, zvečer pa bo revijalni koncert petih mladinskih zborov oziroma zasedb. V soboto, 6. aprila, bodo prvič pod okriljem mladinskega pevskega festivala pripravili državno tekmovanje mladinskih zborov. Letošnje tekmovanje bo že 27., a doslej so ga bienalno pripravljali v Zagorju ob Savi. Kot je povedala producentka za zborovsko glasbo na JSKD Mihela Jagodic, so v Zagorju zadnje državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov pripravili leta 2018. Nato je prišla epidemija, ko zbori niso mogli skupaj vaditi, zato je po navedbah Jagodičeve trajalo dve leti, da so prišli na raven izpred epidemije. Tudi zato niso hoteli hiteti s tekmovanji. Hkrati pa so iskali rešitev za Zagorje, kjer je bilo tekmovanje že tako obsežno, da je preraslo organizacijske in finančne zmožnosti. Tako so se odločili za delitev, je povedala Jagodičeva: »Otroški zbori bodo še naprej peli v Zagorju ob Savi, mladinski pa v Celju.« Državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov so tako priključili k mladinskemu pevskemu festivalu.

V tekmovalnem delu se bo predstavilo trinajst zborov. Skupaj z otvoritvenim in revijalnim koncertom bo tako v Celju nastopilo več kot 20 zborov. Mihela Jagodic je zadovoljna: »Mislim, da smo jih s tem, ko smo dali možnost tudi revijalnega nastopa, dobili več, kot bi jih sicer. Vsi po epidemiji namreč še niso prišli na zeleno vejo, to pa je motivacija. Zato sem s številom nastopajočih na prvi izvedbi tekmovanja po šestih letih zadovoljna. So pa odzivi zelo različni. Nimamo zborov iz vseh regij. Nekatere regije so zborovsko močnejše. Na srednješolskem področju predvsem Celje, Maribor, osrednja Slovenija, med osnovnošolskimi zbori pa so zelo močni zbori na Celjskem, Koroškem, Štajerskem in v Pomurju.«

Vsi festivalski dogodki bodo brezplačni in odprti za javnost. Zborovska pesem bo napolnila tudi staro mestno jedro v soboto, 6. aprila, v tako imenovani minutki za pesem. »To smo zasnovali že pred desetletji. Gre za predstavitve različnih zborovskih, vokalnih, tudi instrumentalnih skupin po različnih kotičkih mesta. Želimo namreč, da bi Celje in Celjani s tem dogodkom živeli ne samo v koncertnih dvoranah oziroma na osrednjem prizorišču v Narodnem domu,« je dejal Firšt. Festival bodo sklenili 6. aprila zvečer z zaključnim koncertom ter podelitvijo priznanj in nagrad.

Firšt je poudaril, da je letošnji, prenovljeni festival plod dobrega sodelovanja celjske mestne občine, zavoda Celeia Celje in javnega sklada za kulturne dejavnosti. Prihodnje leto bo spet mednaroden, je napovedal: »Že pred desetletji smo zapisali, da želi biti festival živ, se soočati z izzivi časa, nanje odgovarjati in kot tak prispevati k splošnemu kulturnemu utripu v Sloveniji in Evropi. Primerjati domačo zborovsko ustvarjalnost s svetovno in jo tako pozicionirati. Festival je preživel že res različne oblike in izzive časa, spomnimo se samo dogodkov ob nastajanju slovenske države, ko smo morali festival dva dni pred začetkom odpovedati zaradi bližajočih se nevarnosti v regiji.«

Festival je predvsem praznik, je še dejal Firšt: »Ne želi biti nujno samo tekmovanje, primerjanje, doseganje rezultatov. V tem vidim veliko prednost revijalnega nastopa, saj omogoča zborom, da pokažejo tudi druge interese in kompetence. Polje izražanja je zelo različno in danes sobivajo različne izvajalske in ustvarjalne prakse. Dobro je na prazniku pokazati vse.«

Pesem bo v Celju odmevala tudi po uradnem zaključku festivala. V nedeljo, 21. aprila, pripravljajo namreč pevski sprehod po mestnem središču na tradicionalnem vseslovenskem petju s srci, dva dni kasneje pa še vseslovensko petje s srci v vrtcih, šolah, javnih zavodih in podjetjih. Pofestivalske dogodke bo sklenil koncert Pesem upora pred dnevom upora proti okupatorju.