Pol stoletja znamke Zara: družinsko podjetje, ki je spremenilo industrijo

Medtem ko je Zara ena najbolj znanih znamk na svetu in na leto izbruha več kot 450 milijonov kosov oblačil in modnih dodatkov, ustvari na tisoče novih krojev ter jo nosijo tudi članice kraljevih družin, kot sta španska kraljica Letizia in žena britanskega prestolonaslednika Kate Middleton, njen ustanovitelj, 89-letni Amancio Ortega Gaona še vedno živi v precejšnji anonimnosti. Njegov imperij znamk hitre mode, ki ga po Forbesu umešča na položaj enajstega najbogatejšega zemljana, je prvi poslovni mejnik dosegel leta 1975 z odprtjem prve Zarine trgovine v A Coruñi v Španiji. Tam še vedno preživi večino časa.

Njegovo podjetje Confecciones Goa je oblačila proizvajalo že od leta 1963, prva trgovina Zara pa je bila odprta 9. maja 1975 na osrednji mestni ulici Calle Juan Flórez. Za letošnji jubilej so jo temeljito prenovili, tam so razstavljeni kosi in izdelki iz omejene priložnostne kolekcije, ustvarjene v počastitev 50 let znamke Zara (ki so v prodaji tudi v njihovi spletni trgovini), v tamkajšnjem Zacaffèju je mogoče popiti kavo. Kaj je formula uspeha modnega imperija 11. najbogatejšega človeka na svetu?