Največji modni trgovec na svetu kljub inflaciji z rekordnim čistim dobičkom

Španski modni gigant Inditex, lastnik več blagovnih znamk, kot so Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius in Bershka, je v letu 2024 dosegel rekordni čisti dobiček v višini 5,87 milijarde evrov. Gre za že tretje zaporedno leto rekordnih rezultatov, a podatki hkrati kažejo na rahlo upočasnitev rasti. Prodaja podjetja se je povečala za 7,5 odstotka in znaša skupno 38,6 milijarde evrov.

K rasti dobička so največ prispevale višje cene, s katerimi je podjetje uspešno nevtraliziralo višje proizvodne stroške zaradi inflacije. Potrošniki se na dvig cen, ki niso bili zgolj posledica inflacije, ampak tudi višjih marž, niso pretirano ozirali. Generalni direktor Óscar García Maceiras je poudaril, da so bile lanske kolekcije oblačil pri kupcih zelo dobro sprejete.