Popoln nasmeh, ki ga dobimo med spanjem

Medtem ko spite, vam spretne roke vrhunskega kirurga ustvarijo nov nasmeh. Nove zobe, zgoraj in spodaj. Prelepo, da bi bilo res? Nikakor ne. Stomatologija je v zadnjih treh desetletjih naredila izjemen korak naprej, pravi Marko Krmpotić, oralni kirurg z zagrebške dentalne poliklinike Imed. Ta preboj je omogočil napredek v tehnologiji.

Včasih bi ob kakšnem stanju v ustni votlini rekli, da se ne da, morda bi celo poskusili, razlaga Krmpotić, a je bilo zdravljenje dolgotrajno, zagotovila, da bo uspešno, pa ni bilo. Danes je drugače: »Pacient lahko pride s katastrofo v ustih, brez zob zgoraj in spodaj, od nas pa bo odšel z zobmi, zadovoljen, srečen.«

Pacient spi, zdravniki se menjajo

Lepi, urejeni, zdravi zobje so pomembni, zaradi zdravja in tudi videza, samozavesti. Povprečen 80-letni Ljubljančan ima v ustni votlini 12 zob, številka se zaradi vse večje ozaveščenosti spreminja, v zadnjih treh desetletjih se je povečala v povprečju za tri, kažejo podatki izpred nekaj let. Škrbav nasmeh skrivamo, s popolnjenimi luknjami se smejimo na vsa usta. Kaj je lepšega kot neboleč poseg pri zobozdravniku, ki mu zaupamo. In že smo pri tistem nasmehu, ki ga dobimo med spanjem – v splošni anesteziji.

Tole je high end estomatologije, pravi Marko Krmpotić. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice



»Pacientom ponujamo napredno stomatologijo, ljudem, ki so brez vseh zob, v 24 urah z implantati saniramo ustno votlino, da imajo fiksne zobe, to je naš protokol, ki ga opravimo v splošni anesteziji. Zelo priljubljen je koncept vse v enem, to je za tiste, ki imajo svoje zobe, a potrebujejo veliko dela, popravil, zdravljenje, puljenje, implantate, protetiko, kar bi trajalo morda mesec dni iz dneva v dan. Mi jih uspavamo, v enem posegu, ki traja štiri ali pet ur, pa se izmenjajo naši zdravniki, najprej pozdravijo, kar je treba, parodontolog naredi svoje, potem pokličejo mene, izruvam zobe in naredim implantate, nato pride protetik, pacient ima praktično isti dan narejene zobe,« pojasnjuje Krmpotić nastanek novega nasmeha. To je zlasti priročno za tiste, ki pridejo iz tujine, med njimi smo tudi Slovenci, okoli deset odstotkov pacientov klinike ​ Imed ​predstavljamo. »Gre za naš najbolje prodajani proizvod,« pravi sogovornik.

»Imamo tudi nekaj novega, pol leta že delamo po konceptu za najhujše primere brezzobosti: s posebnimi kirurškimi tehnikami in specialnimi vsadki pri pacientih, ki nimajo kosti, z enim posegom poskrbimo za fiksne zobe na implantatih. To je zelo napredna tehnika. Prav zato k nam prihajajo ljudje iz vse regije, to je namreč silno redko, le ponekod v Evropi to počnejo na tak način. Veliko hrvaških ordinacij nam pošilja paciente, tudi iz Slovenije prihajajo.«

Digitalizirana klinika

Klinika je popolnoma digitalizirana, v zadnjih dveh letih so implementirali vse, kar je bilo mogoče, od CT-slikanja in skeniranja ustne votline, kar pomeni, da nadležnega jemanja odtisa zob ni več, do tridimenzionalnega tiskalnika in digitalnega programa, s katerim izdelajo pacientov novi nasmeh. Tako ni neprijetnih presenečenj, da si morda po posegu ne bi bil všeč, ve namreč, kakšen bo videti. Poleg tega pred pravo operacijo kirurg opravi digitalno, tako ga resnično skoraj nič ne more presenetiti. Na podlagi CT-skena in skenirane ustne votline si namreč ustvari zelo dobro sliko o posegu in vsem, kar je potrebno za posameznikovo srečo: popoln nasmeh.

Da lahko opravljajo posege v splošni anesteziji, potrebujejo dnevno bolnišnico. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice



Zdaj se pogovarjate le z mano, a v tem nikakor nisem sam, poudari Krmpotić in našteje: »Dva oralna kirurga, dva ortodonta, parodontolog, trije protetiki, endodont, anesteziolog, estetski kirurg.« Ekipa, ki je potrebna za nove zobe, na kliniki pa deluje še stomatološka ambulanta, ki je družinsko naravnana, torej istega zobozdravnika obiskuje vsa družina (če potrebujejo specialistično zdravljenje, pa to dobijo kar na kliniki), imajo dentalnega higienika in osem tehnikov v laboratoriju. »Tudi fotografa, ampak ta fotografira samo naše paciente,« se pošali, ko pozira našemu fotoreporterju. Na ekipo je silno ponosen. »Smo edina klinika na Hrvaškem s toliko specialisti na kupu,« pravi in še, da močna in stabilna ekipa pomeni varnost, stabilnost.

Avantgarda

»Osredotočili smo se na domače paciente, potem pa spontano spoznali, da se slovenski pacienti zlahka vključijo v naš projekt. Slovenci so na neki način dentalni turisti, a obenem niso, turist je tisti, ki spakira kovčke, sede na letalo in z avtobusom pride do Zagreba, slovenski trg pa je podaljšek hrvaškega. Ne igramo na karto nizke cene, morda je ravno nasprotno, toda ko pacienti doumejo, kaj vse vsebuje naša ponudba, je cena relativna. Všeč nam je, ker pacienti prihajajo, ker prepoznajo našo kakovost, pa tudi zato, ker tega nikjer drugje ne morejo dobiti.«

Toda če ima kdo nerealna pričakovanja, ga zavrnejo; če bi nekdo rad splošno anestezijo samo za en implantat, ga prepričajo, da je poseg vendarle boljši v lokalni anesteziji, če nekdo potrebuje več vsadkov, a se močno boji, mu željo uresničijo, a to seveda stane.

Dva oralna kirurga, dva ortodonta, parodontolog, trije protetiki, endodont, anesteziolog, estetski kirurg. To je ekipa, potrebna za nove zobe. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

»Da lahko delamo v splošni anesteziji, potrebujemo dnevno bolnišnico, smo edina dentalna klinika na Hrvaškem, ki jo ima.« Splošna anestezija je čudovita, pravi Krmpotić: »Naj se sliši še tako trapasto, a ljudje se bojijo velikega posega, operacije, vsadkov, ruvanja zob, to jih odbija, v tem primeru pa vse lepo prespijo in se nič ne spomnijo. To je super stvar, ki samo sebe reklamira. Pacient, ki je bil v splošni anesteziji, bo vsem povedal, kako fino je, tisti, ki smo mu delali v lokalni anesteziji, bo rekel, da ni bilo najbolj prijetno. Vsaj eno uro imeti usta odprta res ni prijetno, tri ure spati, medtem ko mi delamo, je super,« pove in še, da je to dokaj novo, »mi smo v tem prava avantgarda«. Prav izredno zahtevna kirurgija, implantologija in protetika jih delajo posebne.

»Čas epidemije smo preživeli z domačimi pacienti, naredili smo tisto, česar prej nismo mogli, obnovili opremo, okrepili ekipo. A zdaj naj bo konec, da lahko gremo naprej,« si želi. »Samo normalno stanje potrebujemo, za nas in naše paciente.« Klinika je v zreli fazi, 15 let že delajo, širitve ne načrtuje.

»To raven stroke in organizacije je težko skopirati, ne moremo se preslikati na tri lokacije, za naš koncept ni niti ljudi dovolj. Dobro sodelujemo z nekaj ordinacijami na Hrvaškem, ki nam pošiljajo paciente, želim si tudi v Sloveniji najti kako ordinacijo za sodelovanje, za naše slovenske paciente bi bilo odlično, saj jim tako ne bi bilo treba za vsako malenkost letati v Zagreb,« pravi oralni kirurg, ki je obenem tudi menedžer: »Zanimivo je, pol dneva sem v ambulanti, pol dneva pa v menedžmentu.«