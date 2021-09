Poskrbimo za ta organ in hkrati okrepimo imunski sistem

Imunski sistem je naš najmočnejši ščit

Črevesje je srčika imunskega sistema

Foto Shutterstock

Nasveti za kakovostno krepitev odpornosti

1.Poskrbimo za cink v prehrani

2.Uživajmo vitamine B

3.Ne pozabimo na črevesje in koristne bakterije

Foto Shutterstock

4.Za polno, sproščeno in zadovoljno življenje

70 % imunskega sistema izvira iz črevesja. Torej je za odpornost in preprečitev bolezni izjemno pomembna kondicija črevesja. Vas zanima, zakaj in kako se na podlagi tega dejstva lotiti krepitve imunskega sistema? Zaupamo vam v naslednjih vrsticah.Imunski sistem ima za naše telo ključno vlogo:, zaradi katerih bi lahko zboleli. Sestavljen je iz različnih organov, celic in beljakovin. Dokler deluje brezhibno, je ta kompleksen sistem samoumeven, neopazen. Ko pa postane šibkejši in se ni zmožen “boriti” z agresivnimi mikrobi, zbolimo. In takrat je jasno, da zanj nismo dobro skrbeli.In vsaka ima specifično in izjemno pomembno vlogo za delovanje našega telesa. Bistvenega pomena so tudi celice imunskega sistema, ki pa največkrat -V telesu imamo več obrambnih središč, ki skrbijo za našo odpornost, ampak največji med njimi je v črevesju. Če pomislimo, je povsem logično.In če so za dihanje zadolžena pljuča, za pretok krvi srce in za mišljenje možgani, je krepitev imunskega sistema v veliki meri domena našega črevesja.Hkrati izriva škodljive mikroorganizme, ki živijo v črevesju, iz tekme za ključna hranila in prostor.A zato, da lahko mikrobiota učinkovito »trenira« imunski sistem, moramo mi najprej poskrbeti za koristne bakterije v našem črevesju. Kako? Preprosto. Oglejmo si spodnjiin začnimo krepiti našo odpornost že danes.Nekaj je zdaj kristalno jasno – ravnovesje ali kondicija črevesne mikrobiote je izrednega pomena za naše zdravje. Moramo pa se dobro zavedati,Določene škodljive navade, kot so nezdrava prehrana, podrejanje stresu in manko spanca, lahko tehtnico hitro prevesijo na negativno stran in disbioza je neizbežna.ko se zgodijo spremembe v sestavi in delovanju črevesne mikrobiote. Tudi naš naravni ščit -Hladnejši del leta je pred vrati, zato je priporočljivo, da se lotimo krepitve črevesja in imunskega sistema še danes in priskrbimo, da v prihodnjih mesecih, ko bomo veliko časa preživeli v zaprtih in manj zračnih prostorih, ne bomo zboleli.Vemo že, da se pot do ravnovesja črevesne mikrobiote in dobre odpornosti začne s pravilno prehrano. Občasni zeliščni čaji, sladek med, ingverjevi pripravki in vitamin C niso vedno dovolj, sploh pa –Naj naštejemo nekatere, ki se jih morda redkeje zavedamo.Cink je mineral, ki je nujno potreben za ustrezno delovanje imunskega sistema, imenujemo ga tudi vratar imunskega sistema. V našem telesu sodeluje pri delovanju več kot 300 encimov. Že blažje pomanjkanje cinka ovira normalno delovanje imunskega sistema, zato ga moramo v telo vnašati redno vsak dan.Za uravnovešeno črevesje je nujna brezhibna presnova. In tukaj pomembno vlogo igrajo vitamini B1, B2 in B6.Zato lahko prispevajo tudi k obvladovanju utrujenosti in izčrpanosti.Naše črevesje naseljujejo bakterije, ki poskrbijo za dobro delovanje tega organa in za trening imunskega sistema. Črevesju lahko pomagamo z dodajanjem koristnih mlečnokislinskih bakterij ali z uživanjem hrane, ki jim ugaja (vlaknine).ki so bogate s koristnimi bakterijami, ne jemo pogosto, bomo naredili ogromen korak v pravo smer z uživanjem(npr. cink, selen, magnezij, železo, baker in vitamini A, B6, B12, C, D ali E).sta 2 ključna stebra zdravega življenja in krepitve odpornosti. A tega se danes že dobro zavedamo. Manj pa govorimo o pomembnosti dobrega spanca in sproščenosti.Študija, ki je proučevala povezavo med spancem in odpornostjo, je jasno pokazala, da so tisti, ki so na nočkot tisti, ki so spali več kot 6 ur na noč.Hiter tempo življenja, ki ga živimo, pogosto podcenjuje spanec in na piedestal postavlja trdno delo in lovljenje sanj, četudi pozno v noč. A za dolgoročno zdravje vam polagamo na srce -Omenjen hiter in naporen način življenja pa povzroča še en stranski produkt - stres. Zanj je prav tako dokazano, da dolgoročno v telesu povzroča vnetne procese in neravnovesje v delovanju celic imunskega sistema. Zato se je dobro zavestno odločiti in v vsakdan vpeljati aktivnosti, ki nas sproščajo.Imunski sistem je sicer zapleten sistem, a recept za njegovo krepost je dokaj preprost. Le implementacija rešitev je nekoliko težja.Informacija pripravljena september 2021 SI2109202523Naročnik oglasne vsebine je Lek, d.d.