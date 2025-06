Hiša v predmestju: ameriške sanje ali nočna mora?

V nadaljevanju preberite:

Prostorna enodružinska hiša v predmestju, z veliko garažo in dvema avtomobiloma, bazenom na vrtu in lepo, negovano trato je ena najbolj tipičnih podob ameriškega načina življenja, zlasti po drugi svetovni vojni. Ta podoba je postala resničnost tudi v mnogih drugih državah. Fenomen predmestnih naselij je tema razstave v Dunajskem arhitekturnem centru z naslovom Suburbia: življenje v ameriških sanjah, ki je na ogled do 4. avgusta.

Kako se je v zgodovini ta ameriški ideal in kako je vplival na predmestja drugod po svetu?