Prestižne znamke: od zaprtja trgovin do donacij za pomoč beguncem

Svet zahodnega luksuza, po katerem hrepenijo ruski potrošniki, ugaša. Predvčerajšnjim je francoski luksuzni gigant LVMH, ki naj bi v Rusiji posloval z več kot 120 trgovinami, napovedal njihovo zaprtje zaradi »trenutnih razmer v regiji«, a je hkrati zagotovil, da bo 3500 njihovih zaposlenih v Rusiji še vedno prejemalo plače. Od konca tedna se vrstijo objave prestižnih znamk, da prekinjajo poslovanje na ruskem trgu.

»Globoko smo zaskrbljeni zaradi razmer v Evropi in z obžalovanjem smo sprejeli odločitev o začasnem zaprtju trgovin v Rusiji ter ustavitvi našega poslovanja,« so zapisali pri Hermèsu, znani znamki torbic Birkin in svilenih šalov. Pri Chanelu so že v petek napovedali zaprtje vrat svojih 17 trgovin – v Rusiji imajo 371 zaposlenih –, s pojasnilom, da trdno podpirajo mir in vse, ki jih je prizadela vojna.

»Na vrhu naših prioritet sta bili od začetka tega konflikta zaščita in varnost naših prizadetih zaposlenih z zagotovitvijo finančne, moralne in organizacijske podpore.« Giorgio Armani se je na instagramu oglasil z napovedjo o pol milijona evrov visoki donaciji agenciji Združenih narodov za begunce (UNHCR), donaciji osnovnih oblačil prek italijanske neprofitne organizacije Comunità di Sant'Egidio, ki je na mejah Ukrajine, njegovo osebje pa da bo imelo priložnost sodelovati pri pripravi pošiljk.

Armani je že tri dni po začetku vojne na milanskem tednu mode kolekcijo za prihodnjo jesen in zimo izpeljal v tišini v znak spoštovanja ob tragediji in vojnih žrtvah.

Tudi prestižne znamke že čutijo posledice vojne v Ukrajini. Delnice Burberryja naj bi padle za več kot 20 odstotkov, delnice LVMH pa so v istem obdobju izgubile približno 13 odstotkov vrednosti. FOTO: AFP

Pred slabim tednom so tudi na instagramu francoskega konglomerata Keringa, v portfelju katerega so med drugim Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen in Pomellato, zapisali, da se bodo vključili v humanitarna prizadevanja za pomoč beguncem ter izvedli pomembno donacijo UNHCR.

Kreativni direktor Balenciage Demna Gvasalia je na predstavitvi kolekcije za novo zimo na pariškem tednu mode, ki se končuje danes, med mimohodom manekenk recitiral pesem v ukrajinščini, s svetom pa delil osebno izkušnjo begunca iz Gruzije, ki je leta 1993 pri svojih 12 letih prebežal v Ukrajino, kot begunec živel tudi v Moskvi, dokler se ni preselil v Düsseldorf.

Gostom na reviji je na stolih pustil majico v barvah ukrajinske zastave, ob kateri je pisalo, da je »teden mode sicer videti kot absurd«, a da bi odpoved revije pomenila »predati se zlu«, ki ga spremlja že 30 let. Za agencijo Reuters je še izjavil, da kot znamka ne morejo prijeti za orožje in oditi v boj, lahko pa uporabijo svoj glas.

Modna industrija ob izbruhu novega koronavirusa Po poročanju Forbesa je Giorgio Armani doniral 2 milijona evrov za pomoč bolnišnicam v več italijanskih mestih in italijanski civilni zaščiti. Remo Ruffini, predsednik uprave in izvršni direktor luksuzne znamke Moncler je prispeval 10 milijonov evrov za postavitev začasne bolnišnice na milanskem sejmišču s 400 intenzivnimi enotami. Deset milijonov evrov je za boj proti koronavirusu donirala tudi družina Ferrero, znana po čokoladnih izdelkih Nutella in Kinder. Prada je preuredila svoj tovarno v Perugii, kjer naj bi sešili 80.000 zaščitnih oblek in 110.000 mask za Toskano. V treh tovarnah, v katerih sicer izdelujejo kozmetiko in parfume za modne hiše Christian Dior, Givenchy in Guerlain (konglomerat LVMH), so ob pomanjkanju razkužil ob začetku pandemije zagnali proizvodnjo hidroalkoholnih gelov za 39 javnih bolnišnic v Parizu.

Tudi dostopnejše znamke

Tudi zahodne znamke, ki merijo na množice, Ikea, H&M Group in Nike, so v zadnjih dneh napovedale začasno zaprtje trgovin v Rusiji ter izrazile podporo ljudem v Ukrajini. Španski velikan hitre mode Inditex, ki ima v lasti med drugim Zaro, je napovedal zaprtje petsto trgovin in ustavitev internetne prodaje v Rusiji.

Minuli petek so ruski kupci preplavili Ikeine trgovine, manično so kupovali in stali v dolgih vrstah, saj je švedski gigant napovedal zaprtje trgovin v Rusiji in Belorusiji. FOTO: Reuters

V pojasnilu so zapisali, da v teh razmerah ne morejo več zagotavljati »svojih storitev« ter da ruski trg predstavlja približno 8,5 odstotka globalnih prihodkov skupine, njihovo poslovanje v Rusiji pa da s finančnega vidika ni pomembno.

Tudi sicer ruski kupci poganjajo le okoli tri odstotke globalne prodaje luksuznih izdelkov, a kaj zahodne dobrine pomenijo Rusom, je precej nazorno pokazala napoved Ikee, da ustavlja poslovanje v Rusiji in Belorusiji – samo v Rusiji so zaprli 17 trgovin – in proizvodnjo pohištva. Minuli petek so kupci preplavili Ikeine trgovine, manično so kupovali in stali v dolgih vrstah.

Toda tudi Ikea se je odločila, da bo Rusom v trgovskih centrih vendarle omogočila dostop do trgovin s hrano, kozmetičnimi izdelki in zdravili. Potrdili so tudi, da bo vse imelo neposreden vpliv tudi na približno 15.000 zaposlenih.

Svoje storitve je zaprlo tudi podjetje PayPal, Samsung ne pošilja več izdelkov v Rusijo, prav tako so poslovanje ustavili Apple, Microsoft, Mercedes-Benz. Naraščajoča poslovna tveganja, tveganje za upad ugleda pri trgovanju z ruskim trgom ter tudi morebitna razširitev sankcij že drastično vplivajo na sektor prestižnih izdelkov.