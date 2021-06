Pri desetih izgubil strah, zdaj pa življenje

Šele osemindvajset let je imel ameriški zvezdnik skakanja z motorji, ko se je v četrtek pripravljal na nov poskus postavljanja Guinnessovega rekorda v skokih v daljavo z motorjem s kovinske rampe. Toda poskusni skok na prizorišču letalskega mitinga v kraju Moses Lake v ameriški zvezni državi Washington je bil zanj usoden.Poskus doseganja novega Guinnessovega rekorda je bil ena od najprivlačnejših točk programa četrtkovega letalskega mitinga, tako kot so bili vsi dosedanji Harvillovi nastopi zaradi tveganja vedno privlačni za množice gledalcev. Vedno je rad tvegal in že leta je bil pri vrhu med skakalci z motorji. Tako je že leta 2013 z 90,69 metra dolgim skokom na rampi iz zemlje postavil Guinnessov rekord v tej kategoriji in ga tudi obdržal.Zdaj je nameraval preseči rekord še v drugi kategoriji, v skokih s kovinske rampe, ki ga je že leta 2008 s 106,98 metra v Melbournu postavil Avstralec Robbie Madison. Bil je dobro pripravljen, veliko je treniral, toda tokrat se je njegov skok končal nesrečno s trkom v rob pristajalne rampe.​Alex Harvill je motorje za motokros vozil že od četrtega leta starosti, tekmovati pa je začel pri petnajstih. V nekem intervjuju je povedal, da ga je pri desetih letih povozil avto in ga hudo poškodoval. »Po tem sem si mislil, da se mi kaj hujšega ne more več zgoditi. Izgubil sem strah.«