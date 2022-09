Prinčevi iskreni spomini čakajo v predalu

»Založba Random House počaščeno napoveduje izid spominov princa Harryja, vojvode Susseškega, konec leta 2022. V intimnih in iskrenih spominih bo ena najbolj fascinantnih in vplivnih svetovnih osebnosti našega časa prvič delila svoje izkušnje, dogodivščine, izgube in življenjske lekcije, ki so jo oblikovale. Pogumna in spodbudna človeška zgodba,« so na instagramu slavne ameriške založniške hiše že julija lani napovedali izid knjige britanskega princa Harryja. Tik pred zdajci pa so jo zamaknili v prihodnje leto.

»Tega ne pišem kot princ, kakor sem bil rojen, ampak kot mož, v katerega sem odrasel,« je bil ob napovedi izpostavljen tudi Harryjev citat. A dosti več od splošnega opisa, kaj naj bi knjiga razkrila bralcem – »od otroštva do danes, vključno z njegovo predanostjo službi, vojaškimi dolžnostmi, ki so ga dvakrat popeljale v Afganistan, in veseljem, ki ga je našel v vlogi moža in očeta« –, ni znanega.

Po navedbah britanskega tabloida Sun naj bi rokopis knjige v začetku letošnjega poletja založbi že predal njen pisatelj v senci J. R. Moehringer, Pulitzerjev nagrajenec, ki je pred tem sodeloval s teniško legendo Andreejem Agassijem in soustanoviteljem znamke Nike Philom Knightom pri njunih avtobiografijah. Po nekaterih virih naj bi Harry o pisanju spominov obvestil tudi svojo babico kraljico, predstavil naj bi jo v pozitivni luči. Če gre verjeti besedam kraljevega zgodovinarja Roberta Hardmana za revijo People, je kraljica vse do zadnjega oboževala Harryja, Harry pa njo.

Izid knjige princa Harryja so zamaknili v prihodnje leto. FOTO: Pool Via Reuters

Izid Harryjeve knjige je zdaj prestavljen v prihodnje leto, po pisanju nekaterih tudi zaradi smrti kraljice. A knjiga bi utegnila pomembno vplivati na kraljeve nazive Harryjevih otrok, triletnega Archieja in 15-mesečne Lilibet. Vsaj tako zatrjuje kraljeva poročevalka za Vanity Fair Katie Nicholl, ki sodeluje tudi z BBC in Sky News ter je izdala že štiri knjige o Cambriških in Susseških, čez teden dni pa med bralce prihaja nova The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown (Novi kraljevi: zapuščina kraljice Elizabete in prihodnost krone).

Odlomki iz te njene najnovejše knjige, ki jih je objavil portal revije Vanity Fair, izpostavljajo, da naj bi se kralj Karel III. šele po izidu Harryjeve knjige odločil, ali bo vnukoma podelil naziv kraljeva visokost. Ko je po smrti svoje matere postal kralj, sta Archie in Lilibet podedovala to pravico po pravilu iz leta 1917 kralja Jurija V., po katerem (lahko) vsi vnuki suverena uživajo naziv kraljeva visokost.

Za zdaj ni videti, da bi bila naziva Harryjevih otrok spremenjena. Kot je še zapisala Nichollova, naj bi bil kralj Karel III. na splošno »nenaklonjen« spremembam nazivov, tudi temu, da bi njegov najmlajši brat princ Edward prevzel naziv vojvoda Edinburški, čeprav je bila to želja njunega pokojnega očeta.

Ni znano, ali jih je pogreb zares zbližal

Kralj je v svojem prvem televizijskem nagovoru izrazil ljubezen do Harryja in Meghan. FOTO: David Rose/ AFP

Britanski tisk je namigoval, da naj bi Meghan Markle kralju po pogrebu poslala zasebno pismo in ga prosila za srečanje, toda mnogi so prepričani, da si tega ne bi drznila v času žalovanja ter da sta tako ali tako hitro odpotovala domov v Kalifornijo. Neizpodbitno pa je, da je kralj v svojem prvem televizijskem nagovoru izrazil ljubezen do Harryja in Meghan. Harryju je dovolil, da je na straži princev v Westminstrski palači nosil vojaško uniformo, z bratom Williamom in njegovo ženo Kate pa sta bila povabljena na srečanje z žalujočimi Britanci pred Windsorjem dva dni po kraljičini smrti.

Kraljevi poznavalec Richard Fitzwilliams je za francosko agencijo AFP komentiral, da »ne vemo, ali jih je pogreb ponovno zbližal« in »da bomo vsi šele videli, kaj se bo zgodilo«. Tudi on je prepričan, da bo vsebina Harryjeve avtobiografije verjetno narekovala prihodnje odnose s kraljevo družino, je pa opomnil, da je Harryju in Meghan ne glede na vsa razkritja in dogodke uspelo ostati v stiku s kraljico. »Na nenavaden način sta bila blizu kraljice, saj sta jo lahko videla tudi ob razdoru z drugimi člani, bodisi s Charlesom bodisi Williamom.«